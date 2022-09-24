نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس غدا السبت الموافق 24/9/2022 مع توقعات درجة الحرارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حالة الطقس غدا السبت الموافق 24 سبتمبر وهو اليوم الثاني لفصل الخريف حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل، متوقعين سقوط أمطار ولكن خفيفة مقدرة بنسبة 30% في المناطق الأقصى غرب البلاد وهي السلوم ومطروح وعلى فترات متفاوتة.

حالة الطقس غدا السبت

عبر البيان الذي صدر من قبل هيئة الأرصاد أنه ستكون هناك سحب بشكل منخفض صباحًا في كلاً من القاهرة الكبرى والوجه البحري مع السواحل الشمالية والتي تساعد على الأجواء وجعلها لطيفة مع تواجد للرياح نشيطة ليلاً وهذا يجعل للرطوبة في المناطق حيث جنوب سيناء وشمال الصعيد والقاهرة الإحساس بالرطوبة سيقل.

ولكن سيكون حار رطب وذلك في النهار عبر مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري مع ميوله للحرارة عبر مناطق السواحل الشمالية وشديد الحرارة في مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد مع الاعتدال في الحرارة والرطب الليلي في كلاً من القاهرة الكبرى ومناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية مع الميول للحرارة في جنوب سيناء ومناطق الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غداً

درجات الحرارة حالة الطقس غدا السبت الآن بدأت في مرحلة الإنخفاض تدريجيًا تمهيداً دخول فصل الشتاء يجب مراعاة عدم تشغيل المروحة على أقصى درجة أثناء النوم وتقليل درجة التكييف، ولبس الملابس الخفيفة على منطقة الصدر خاصة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الصدر ومناعتهم قليلة لعدم تعرضهم لنزلات البرد وخصوصًا ونحن في بداية فصل الخريف و التقلبات الموسمية للمناخ متعبة للبعض، وجميع درجات الحرارة ما هي إلا توقعات فالمولى سبحانه وتعالى يغير الكون في غمضة عين الجو إذا كان حار فمن الله وإذا كان باردًا فمن الله:

القاهرة 33 23

العاصمة الإدارية 33 23

6 أكتوبر 34 22

بنها 33 23

دمنهور 32 22

كفر الشيخ 31 22

المنصورة 32 22

دمياط 32 22

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 33 23

السويس 34 22

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 33 23

طنطا 32 22

شلاتين 36 25

الإسكندرية 29 22

العلمين الجديدة 30 22

وادي النطرون 31 21

وادي النطرون 31 21

مطروح 28 21

السلوم 28 20

سيوة 36 20

العريش 31 21

رفح 30 21

الطور 33 24

كاترين 29 18

رأس سدر 36 21

نخل 33 15

طابا 35 23

نويبع 37 22

حلايب 32 26

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 36 25

مرسى علم 35 25

الفيوم 34 23

بني سويف 34 23

المنيا 38 23

أسيوط 38 24

سوهاج 39 23

قنا 40 23

الأقصر 41 24

أسوان 41 26

الوادي الجديد 39 23

أبو سمبل 39 25

أبو رماد 35 27

رأس حدربة 31 27