الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة فى هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الأرصاد، عبر صفحتها بفيس بوك، أن الطقس أيضا سيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، كما سيكون هناك نشاط للرياح على السواحل الغربية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
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