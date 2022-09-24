مصر للطيران: تعليمات جديدة للحصول على تأشيرة السياحة عند الوصول للسعودية

جدة - نرمين السيد - أعلنت مصر للطيران أنه بناء على التعليمات الصادرة من السلطات السعودية المختصة فقد تقرر بدءا من الخميس الموافق 22 سبتمبر الجارى إتاحة الحصول على تأشيرة السياحة عند الوصول لأحد مطارات المملكة العربية السعودية لحاملى الإقامات الدائمة أو التأشيرات السياحية والتجارية للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى "شنجن" بشرط أن تكون التأشيرة متعددة وسارية وتم استخدامها مرة واحدة على الأقل فى الدخول للدولة المانحة للتأشيرة.





ويشمل ذلك الأقارب المرافقين من الدرجة الأولى "الزوج / الزوجة- الوالدين- الأبناء" طبقا لسن الدخول للأبناء فى مطار الدمام تحت 21 سنة، وأيضا طبقا لسن الدخول للأبناء فى مطارات الرياض- جدة- المدينة- القصيم تحت 18 سنة.

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