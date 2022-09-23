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جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان للمحافظة، اليوم الجمعة، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إدراج خطة لتطوير مكتبة مصر العامة بمخطط سيتم إعداده لإعادة تخطيط المنطقة المحيطة.
كما أضافت المحافظ، أن مكتبات مصر العامة تعد منارة علمية وثقافية، تحظى باهتمام ورعاية بالغة من جميع مؤسسات الدولة، لافتة إلى أن المحافظة حققت خطوات كبيرة لاستكمال الأعمال الإنشائية بمكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج بعد توقف دام لسنوات، لتصبح من أهم الصروح الثقافية بالمحافظة، خصوصا بعد إنشاء المدينة الصديقة للنساء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظة دمياط ترد على شائعات هدم مكتبة مصر العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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