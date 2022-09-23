وزير الخارجية يلتقى نظيره الأوغندى على هامش أعمال الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أشار الى أن اللقاء تناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالاضافة الى الاستعدادات الجارية لتولى أوغندا رئاسة كل من حركة عدم الانحياز وقمة الجنوب فى عام 2023، ومجالات التعاون والتنسيق بين الجانبين لضمان نجاح هذين الحدثين الهامين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى حرص على إحاطة نظيره الأوغندى على الموقف الحالى لملف سد النهضة، كما استعرض وزير الخارجية استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 فى نوفمبر المقبل، إلى جانب، أولويات القارة الإفريقية وسبل تخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ على دول القارة.