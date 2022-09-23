تجربة أولى ناجحة مع فيتوريا.. منتخب مصر خطف النيجر بثلاثية وصلاح ملك التهديف

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 سبتمبر 2022 10:30 مساءً - حقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على النيجر بثلاثية دون رد فى المباراة الودية التي جمعت الفريقين، اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية، في إطار الاستعداد لاستئناف التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية بطولة الأمم بكوت ديفوار مطلع العام بعد المقبل.

سجل ثلاثية المنتخب محمد صلاح في الدقيقة 42 ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثاني بالدقيقة 55، وأكمل صلاح الثلاثية من ضربة جزاء في الدقيقة 67.

وجاء تشكيل منتخب مصر في أول ظهور للبرتغالي فيتوريا كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعي الدفاع عمر جابر وأحمد حجازي و محمود حمدي الونش ومحمد حمدي، وفي الوسط طارق حامد و محمود حماده واحمد سيد زيزو، وثلاثي الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفي محمد

الشوط الأول

بدأ منتخب مصر المباراة بضغط كبير على دفاع النيجر، وفي الدقيقة الثانية جاءت تسديدة من أحمد سيد زيزو من داخل منطقة الجزاء ردت من دفاعات المنافس، وقبل الوصول للدقيقة العاشرة مرر زيزو إلى محمد صلاح تمريرة سحرية المنطلق خلف دفاعات منتخب النيجر فقابلها الأخير برأسية أبعدها الدفاع إلى ركلة ركنية.

لم يقف منتخب النيجر متكوفى الأيدى وحاول الرد على هجوم الفراعنة، وجاءت تسديدة من أديبايور لاعب منتخب النيجر من خارج منطقة الجزاء جهة اليمين مرت أعلى العارضة، لكن محمد صلاح واصل انطلاقاته من الجبهة اليمنى وصنع أكثر من عرضية لكنها أخطأت الهدف.

حاول مرة أخرى المنتخب الوطني في فك التكتلات الدفاعية للنيجر باستغلال مهارة التسديد، وأطلق عمر مرموش من صاروخية يمين منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى، وأرسل محمد حمدي عرضية في الدقيقة 31 قابلها محمد صلاح براسه لكن الكرة علت العارضة بقليل.

وعند الدقيقة 42 تقدم الفراعنة بالهدف الأول عن طريق محمد صلاح، بعد تمريرة رائعة من عمر مرموش من جهة اليسار وصلت إلى محمد صلاح المتمركز داخل منطقة الجزاء فاسنلم الأخير الكرة وراوغ المدافع بشكل رائع صم سدد كرة قوية بالقدم اليسرى سكنت أقصى يسار المرمى.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بتغييرين للمنتخب، بنزول إمام عاشور ومحمد عبد المنعم بدلا من الونش وأحمد سيد زيزو، ومارس المنتخب هوياته في الهجوم والضغط على المنافس، وجاءت ركلة ركنية لصالح منتخب مصر من جهة اليمين نفذت عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها مصطفى محمد برأسية أبعدها مدافع متتخب النيجر من على خط المرمى.

سجل مصطفى محمد الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى النيجر بالدقيقة 55 من المباراة، وجاء الهدف بعد تمريرة رائعة من إمام عاشور وضعت مصطفى محمد في إنفراد تام بالمرمى فسدد الأخير كرة ساقطة أعلى الخارس سكنت منتصف المرمى.

سجل محمد صلاح الهدف الثالث لمنتخب مصر في مرمى النيجر، بعدما تحصل المنتخب على ركلة جزاء لصالح منتخب مصر بعد لمسة يد على لاعب منتخب النيجر كريم دودو داخل منطقة الجزاء، نجح صلاح في ترجمتها للهدف الثالث للمنتخب والثاني له شخصيًا.

وضمت قائمة الفراعنة لمواجهة منتخبي النيجر وليبيريا 27 لاعبًا وهم: "في حراسة المرمى: محمد الشناوي ، أحمد الشناوي ، محمد صبحي، وفي في الدفاع: كريم فؤاد ، عمر جابر، محمد عبد المنعم ، علي جبر، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش ، أسامة جلال ، محمد حمدي، وفي في الوسط: حمدي فتحي ، طارق حامد ، أيمن أشرف ، محمود حمادة، إمام عاشور ، إسلام عيسى، أحمد سيد زيزو ، محمد إبراهيم، وفي في الهجوم: محمد صلاح، عبد الرحمن مجدي، أحمد حسن كوكا ، مروان حمدي ، مصطفى محمد، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه.