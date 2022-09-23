فى اجتماع الـ77 + الصين.. شكرى يستعرض محاور رؤية مصر لتنفيذ التزامات المناخ

جدة - نرمين السيد - شارك سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الجمعة، فى الاجتماع الوزارى لمجموعة الـ77 + الصين برئاسة وزير خارجية باكستان، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك.





وفى تصريحات للسفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أوضح أن الوزير شكرى أشار إلى أن جميع الشواهد العلمية الماثلة اليوم أمام العالم تؤكد الوتيرة المتسارعة لتداعيات تغير المناخ واتساع نطاقها وحدتها، مشددا على ضرورة أن يتمثل رد الفعل الدولى على هذه الشواهد فى التنفيذ الفورى لتعهدات والتزامات المناخ، وهو ما تسعى مصر إلى تحقيقه من خلال مؤتمر COP27.

وفى هذا الإطار، استعرض وزير الخارجية، محاور رؤية الرئاسة المصرية لتنفيذ تعهدات والتزامات المناخ، والتى تستند إلى ضرورة تعزيز الاسهامات المحددة وطنيا فى مجال خفض الانبعاثات وتحديثها، وتحقيق المزيد من التقدم على صعيد إجراءات التكيف مع تغير المناخ، وتوفير تمويل المناخ بالشكل الكافى والمناسب وتيسير الحصول عليه، فضلا عن تناول موضوع خسائر وأضرار تغير المناخ والخروج بنتائج مرضية حوله ودفع الجهود المتعلقة بالانتقال العادل نحو مصادرالطاقة الصديقة للبيئة.

كما استعراض الوزير شكرى، مختلف الفعاليات التى سيتضمنها المؤتمر، مشيرا إلى عقد قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات والتزامات المناخ يومى 7 و8 نوفمبر بمشاركة العديد من الرؤساء والقادة من مختلف دول العالم، جنبا إلى جنب مع مسؤولى المنظمات الدولية ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، بجانب الأيام الموضوعية التيستتخلل المؤتمر وتتناول موضوعات تغير المناخ المختلفة، ومنها الطاقة والمياه والزراعة وغيرها، فضلا عن إطلاق العديدمن المبادرات الإقليمية والدولية التى تتناول عمل المناخ الدولى على جميع الأصعدة.