وزيرة التضامن ومحافظ القاهرة يشهدان الاحتفال بتجهيز 400 عروسة (صور)

جدة - نرمين السيد - شهدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، وخالد عبدالعال محافظ القاهرة، الحفل الذى نظمته المحافظة بمركز شباب القاهرة الجديدة احتفالا بتجهيز 400 عروسة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى.





وأكد محافظ القاهرة، أن الحفل يعد أحد أروع صور التكافل والتعاون لإدخال البهجة وتقديم الدعم لهذا العدد من الأسر، لافتا إلى أن احتفالية "أفراحنا" التى أقيمت اليوم تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم وتيسير سبل تكوين الشباب للأسرة بحياة كريمة.

وأعرب عن سعادته لمشاركته الفتيات فرحتهم بهذه المناسبة وقدم لهن التهنئة، متمنيا لهن التوفيق فى حياتهن المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الحفل يهدف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل عدد من الأسر الأولى بالرعاية فى إطار اهتمام الدولة بدعمهم، معبرا عن سعادته أن يرتفع عدد المستفيدات بالدعم العينى والنقدى إلى 400 عروسة.

وأكد أن محافظة القاهرة تقوم بشكل مستمر بتنفيذ العديد من البرامج لتحقيق المحاور الشاملة لرؤية مصر 2030 وذلك بالتعاون مع الجهات المختلفة من شركاء النجاح فى المجتمع المدنى والجمعيات والمؤسسات الأهلية ورجال الأعمال.

وأشاد المحافظ بالدور الذى تقوم به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى المحافظة فى مساعدة الأجهزة التنفيذية فى تحقيق خطط التنمية وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

شهد الحفل نواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية، ومحمد عبدالقادر مساعد وزير الشباب والرياضة نائبا عن الوزير، والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة، والدكتور أحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن الاجتماعى، وعدد كبير من قيادات المحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وأحيا الحفل الفنان عمر كمال.