توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يزور الأهرامات (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 سبتمبر 2022 08:32 مساءً - زار توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، منطقة الأهرامات مساء اليوم، حيث توجه من مطار القاهرة إلى الأهرامات فى بداية جولاته خلال زيارة لمصر.

ووصل باخ إلى القاهرة اليوم فى زيارة لمصر تستغرق يومين، وكان فى استقباله الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بحضور الجزائري مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا".

وتواجد فى استقبال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أيضا المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية والذي قاموا بمرافقته خلال زيارة الأهرامات.