سماح أبو بكر عزت: إطلاق مشروع المتحدة لبرامج الطفل يساهم فى بناء الوعى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 سبتمبر 2022 08:32 مساءً - أشادت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، المتخصصة فى مجال الطفل، بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الفترة القادمة لإطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال فى الإعلام العربى، من خلال خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية موجهة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية.

وقالت سماح أبو بكر عزت، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن الخطوة مهمة وتأخرت كثيرا، والأهم أن نبدأ بداية قوية، لأننا فى احتياج لهذا الأمر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببناء الوعى لدى الأطفال، لأن الأطفال يحتاجون محتوى يحترم عقولهم، ويزرع بهم الانتماء للوطن والهوية المصرية وكل المعانى الجميلة.

أضافت سماح أبو بكر عزت: "لابد أن يكون هناك أعمال قوية وجميلة وجاذبة للطفل، ولابد أن تراعى الأعمال الأطفال وأعمارهم وتهتم ببرامج خاصة بالتسامح وتقبل الآخر والترابط الأسرى، وأن يكون الطفل متفاعل وله دور وكيان".

وتطلق المتحدة، خلال الأيام المقبلة، أكبر شركة إنتاج متخصصة فى محتوى الطفل بكافة مستوياته وهى "نبتة " ستبدأ بـ7 أعمال كبرى سواء برامجية أو كارتونية أو عرائس، ومسابقات ومفاجآت كبرى سيتم الإعلان عنها قريبا والتى ستصبح رائدة فى مجال محتوى الطفل على كافة المستويات.

كما تبدأ الخريطة البرامجية الجديدة فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل بتخصيص فترات مفتوحة للأطفال فى قنوات المتحدة المختلفة، تتضمن كارتون وبرامج أطفال منها برنامج " رحلة سعيدة " تقديم زهرة رامى، والكاتبة سماح أبو بكر عزت، والطفلة كنده، بالإضافة إلى عرائس يحيى وكنوز على قنوات cbc والتليفزيون المصرى وبرنامج "أطفال الحياة " تقدمه سلمى صباحى على قناة الحياة.

هذا بالإضافة إلى تحضير الجزء الثانى من مسلسل يحيى وكنوز بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، يتضمن القيم والأخلاق النبيلة وتربية الأطفال، كما سيتم إطلاق 26 أغنية ترفيهية وتعليمية جديدة للأطفال منها الأبجدية العربية وجدول الضرب وأغانى تحس على احترام الكبير وقيمة العائلة والانتماء للوطن.

وقررت المتحدة، تخصيص فقرات فى البرامج الدينية للأطفال، وذلك لتعاليم الدين الصحيح وقيم التسامح والمحبة وتعليم الأطفال، وتخصيص فقرات فى برامج التوك شو يومى الجمعة والسبت "إجازة المدارس"، وأطلقت المتحدة، أكبر مشروع مواهب كرة قدم فى تاريخ مصر وهو " كابيتانو مصر" بالتعاون مع وزارة الشباب، واختبر فيه حتى الآن 50 ألف موهبة سن 14 سنة فى معظم المحافظات، وسيتم تبنى أفضل المواهب فيهم