برنامج "اليوم" يجري جولة داخل متحف البريد المصري للتعرف على تاريخه ومقتنياته

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 سبتمبر 2022 08:32 مساءً - أجرى برنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، مساء اليوم، الجمعة، عبر قناة dmc، جولة داخل متحف البريد المصري الموجود بمقر الهيئة الرئيسي بالعتبة، كما أجرت مقدمة البرنامج، حوارًا مع الدكتور شريف محمد فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد المصري.

وقال رئيس هيئة البريد المصري، إن البريد المصري منذ نشأته في 1865 كان غني جدا بالمقتنيات، وبدأ المتحف الموجود منذ زمنا كبيرا أعماله في سنة 1940، ويقام حاليا على مساحة 7000 متر، بدلا من 534 مترا في الماضي.

أضاف شريف محمد فاروق: "مبنى البريد المصري الحالي العتبة الجميع يعرفه بنقطة بداية العاصمة، وليس هناك أفضل مكان لإقامته به، ويقدم خدمات للمصريين منذ 155 سنة، وبعد التطور الذي يجرى حاليا سيتم افتتاح مقر للبريد المصري في العاصمة الإدارية، وسيتم استغلال المقر القديم ليكون متحفا بالكامل.

وأكمل: "عدد القاعات بمتحف البريد المصري تتجاوز 13 قاعة بالإضافة إلى قاعات مفتوحة، ولدينا طوابع منذ 1966 وطوابع تحكي قصة كفاح الملك ومقتنيات وأدوات كان يستخدمها ساعي البريد، وهناك طوابع منذ 1910، ولوحة ترسم نفس شكل الطابع الأصلي، وفي العصر المملوكي كان يتم استخدام الحمام الزاجل وهناك خريطة تشرح خطوط سير الحمام الزاجل بالرسائل، وعربات بريد كانت تستخدم في السكة الحديد، وطائرات كانت تنقل الرسائل عبر مصر للطيران، ولدينا نماذج مصغرة منها".

واستدرك: "هناك تماثيل للخديوي إسماعيل تكشف تفاصيل افتتاح المتحف، واستخدام الطوابع حاليا لم يصبح مثل الماضي، ونحن طورنا العملية في استخدام التكنولوجيا بعمل أكواد يتم تصويرها بالهاتف المحصول تحكي قصة الطوابع ومتى كانت تستخدم وكافة المعلومات الأخرى".