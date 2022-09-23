غدا.. احتفالية قبول أول دفعة بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

جدة - نرمين السيد - تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، غدا السبت، احتفالية قبول أول دفعة وإطلاق أول معسكر لإعداد الطلاب المقبولين من حملة الشهادة الإعدادية للالتحاق بخمس مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية والبالغ عددهم 500 طالب وطالبة، بالتنسيق مع مشروع قوى عاملة مصر "Workforce Egypt" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعدد من الشركاء من قطاعى الأعمال العام والخاص وتحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفنى.





وأكدت الوزارة - فى بيان اليوم الجمعة - أن هذه الاحتفالية تأتى انطلاقا من جهود الدولة المصرية فى تطوير التعليم الفنى والمهنى والتقنى، للارتقاء بجودة برامج ومؤسسات ومخرجات العملية التعليمية، بما يتفق مع معايير الجودة العالمية، ويتلاءم مع احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

وأضافت أن المعسكر يقام للطلاب من البنين، والثانى للطالبات فى الفترة من 24 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2022، بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، الجيزة؛ وذلك تمهيدا لاستقبال الدفعة الأولى من طلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لبدء العام الدراسى الجديد 2022 - 2023، وهى أول مدارس دولية مجانية فى التعليم الفنى.

وأوضحت أن المعسكر، الذى يقام على مدار أسبوعين، يهدف إلى تقديم جلسات توعوية لأولياء الأمور وبناء قدرات طلاب ومعلمى المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، إذ تشمل الجلسات: جلسة توعوية للسادة أولياء الأمور بعنوان "كيف ندعم أبناءنا؟" وجلسات للطلاب عن السلامة والصحة المهنية، التعليم القائم على الكفاءة، إرشاد مهنى، ريادة الأعمال والابتكار، كابستون، اللغة الانجليزية، قيم المدرسة، كيفية منع التنمر، السوق عايز مننا إيه؟، وأنشطة من شأنها بناء فريق عمل للطلاب.

وأشارت الوزارة إلى أن المعسكر يتضمن كلمة للدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعرضا تقديميا من محمد فوزى، نائب مدير مشروع قوى عاملة مصر Workforce Egypt الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID عن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، وتتوالى كلمات الشركاء من القطاع الخاص والعام.

وتعد المدارس الخمسة الدولية للتكنولوجيا التطبيقية هى الأولى من نوعها فى التعليم الفنى التى تقدم تعليما دوليا بمصروفات مجانية بخمس محافظات مصرية، وهى: مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لتصنيع وصيانة الاسطمبات بمحافظة الشرقية "مدينة العاشر من رمضان"، مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى بمحافظة أسيوط، مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسكندرية، مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لتسويق الخدمات المالية بمحافظة المنيا "مدينة المنيا الجديدة"، ومدرسة السويدى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية للبرمجيات بمحافظة الجيزة "مدينة السادس من أكتوبر".