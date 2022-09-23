وزير الخارجية يبحث المستجدات على الساحة الفلسطينية مع المنسق الأممى للسلام

جدة - نرمين السيد - التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الجمعة، تور وينسلاند المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.





وفى تصريحات للسفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع فى فلسطين، وأعرب الجانبان عن قلقهما من تصاعد وتيرة العنف، واتفقا على بذل الجهود للتخفيف من حدة الاحتقان والحيلولة دون تدهور الأوضاع، مع تأكيد ضرورة الحفاظ على الوضعية الحالية لمدينة القدس.

كما استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية الداعمة للجانب الفلسطينى على شتى الأصعدة، والتحرك مع مختلف الأطراف لتثبيت التهدئة فى قطاع غزة.

واختتم السفير أبوزيد، تصريحاته مشيرا إلى أن الجانبين تبادلا الرؤى حول سبل إعادة إحياء عملية السلام وكسر ما يعتريها من جمود بهدف تسوية القضية الفلسطينية وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.