الأحد.. مؤتمر صحفى لإلقاء الضوء على تجهيزات القرية الأولمبية لقناة السويس

جدة - نرمين السيد - وأوضحت هيئة قناة السويس - فى بيان اليوم الجمعة - أن الرئيس عبدالفتاح السيسى افتتح القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس وستاد القناة الدولى والمبانى الملحقه مؤخرا خلال زيارته للإسماعيلية، وأن القرية تم تنفيذها على مسطح 350 ألف متر مربع ما يعادل 86 فدانا وتحوى العديد من المنشآت الرياضية الهامة وهى مجمع حمامات السباحة "حمام سباحة أوليمبى بالأبعاد القانونية، وحمام سباحة للغطس بعمق 6 أمتار وارتفاع سقالة 10 أمتار فوق سطح الأرض، وحمام سباحة ترفيهى للأطفال ونادى صحى رياضى يحوى جيم وساونا وجاكوزى.

وأضاف البيان أن القرية تحوى مجموعة الملاعب المتعددة لتدريبات كرة اليد والسلة والطائرة بالإضافة إلى ملعب لكرة السرعة، فضلا عن الصالة المغطاة الرئيسية التى تتسع إلى حوالى 2300 مشاهد، مكيفة تكييفا مركزيا بالكامل وتحوى أربع غرف لتغيير الملابس وقاعة لكبار الزوار، ومجموعة الملاعب الفرعية لكرة القدم ملحق بها استراحة لقطاع الناشئين، تسع لنحو 24 سريرا فندقيا، بالإضافة إلى غرفتى تغيير ملابس ومغطس لاستشفاء اللاعبين، والقرية تحوى أيضا استادا دوليا للهوكى وهو واحد من ثلاثة استادات دولية على أرض مصر، ويحوى ملعبا فرعيا دوليا بالأبعاد القانونية، ليصبح قادرا على استضافة البطولات المجمعة واستضافة مباراتين دوليتين فى نفس التوقيت، كما تحوى القرية مسجد "تبارك" لخدمة رواد القرية، وتم تنفيذه على مسطح 1200 متر مربع.

وأشار إلى أن القرية تضم استاد هيئة قناة السويس، والذى يعد المنشأ الأحدث داخل القرية الأولمبية ويسع لـ 21 ألف متفرج، ومجهز أيضا لذوى الهمم، وتم تنفيذه وتصميمه طبقا لاشتراطات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، وهو مجهز بمهبطين للطائرات وشاشتى عرض و4 أبراج إضاءة للنقل التلفزيونى الليلى، ويحوى الاستاد 4 غرف لتغيير الملابس، كل منها مجهزة بساونا وجاكوزى وشاشة لعرض الخطط التدريبية، وقاعتين للمؤتمرات الصحفية بالترجمة الفورية، فضلا عن 8 كبائن خاصة لمشاهدة المباريات و8 مصاعد لخدمة رواد الاستاد، كما يضم الاستاد جناحا فندقيا يحوى 60 سريرا فندقيا، بالإضافة إلى مطبخ ومطعم ومغسلة، فضلا عن نادى صحى به جيم مقام على مسطح 850 مترا مربعا، بالإضافة إلى وحدة للطب الرياضى لعلاج إصابات الملاعب والاستشفاء الرياضى.