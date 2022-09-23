الوحدة المحلية برأس البر: 30 سبتمبر آخر يوم لعمل فرق الإنقاذ بالشاطئ (صور)

جدة - نرمين السيد - وتم تزويد الشاطئ بـ5 خيم لتجميع الأطفال التائهين و4 نقاط للإسعاف، إلى جانب 33 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة إلى تزويده بالمعدات البحرية ومبانى إدارية تقدم جميع الخدمات وكذلك فرق الإنقاذ المنتشرة بطول الشاطئ منذ بداية النهار حتى غروب الشمس، فيما نجحت تلك الفرق فى إنقاذ 59 حالة من الغرق وتسليم 197 طفلا تائها إلى ذويهم.

ونوهت الوحدة المحلية مجددًا بسحب فرق الإنقاذ وإيقاف عملها بالشاطئ اعتبارا من أول أكتوبر المقبل تزامنا مع انتهاء موسم الصيف، لا سيما وأن الجمعة 30 سبتمبر هو آخر يوم لعمل الفرق، وأهابت بالمواطنين عدم النزول إلى الشاطئ بعد هذا الموعد للحفاظ على سلامتهم.