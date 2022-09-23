وصول توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية إلى القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 سبتمبر 2022 07:30 مساءً - وصل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ إلى القاهرة فى زيارة لمصر تستغرق يومين، وكان فى استقباله كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بحضور الجزائري مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا".

كما تواجد في استقبال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية والمستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور. وشهد استقبال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في مطار القاهرة استقبال رسمي بالورود حيث تواجد اللاعبتان هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة وملك إسماعيل شاكر لاعبة الفروسية وقدمتا الورود لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية فور وصوله. وتوجه توماس باخ برفقه الوفد الذى كان فى استقباله إلى منطقة الأهرامات بالجيزة فى أولى جولاته خلال زيارته لمصر. توماس باخ (1) توماس باخ (1)

توماس باخ (2) توماس باخ (2)

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توماس باخ (4) توماس باخ (4)