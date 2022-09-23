جامعة المنيا تعلن جاهزيتها لاستقبال العام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، جاهزية الجامعة وكلياتها العشرين لاستقبال أكثر من 60 ألف طالب، وتسخير جميع مقومات الجامعة المادية والبشرية لخدمة العملية التعليمية وانتظامها على الوجه الأمثل منذ أول أيام الدراسة، موجها بضرورة الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية بجميع الفرق الدراسية بكليات الجامعة، ورفع المقررات الدراسية على المنصة التعليمية قبل بداية العام الدراسى.





ووجه القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا -خلال ترؤسه اجتماع مجلس شؤون التعليم والطلاب بحضور وكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب لبحث الاستعدادات لبدء الدراسة بالعام الجامعى الجديد- بضرورة إعداد مكاتب لاستقبال الطلاب بالجامعة والكليات، وتنظيم حفلات ولقاءات تعريفية للترحيب بالطلاب الجدد وتعريفهم بجامعتهم وخدماتها ومرافقها، ودعوتهم للمشاركة فى الأنشطة الطلابية، وتشجيع الطلاب الموهوبين للمشاركة بمراكز الموهوبين والفنون التى تقام طوال العام لتبنى مواهبهم وصقلها، إلى جانب توفير شاشات تفاعلية ومواد فيلمية تعريفية وتوعوية للطلاب بالحياة الجامعية، وإعداد تقرير عن مدى فاعليتها واحتياجات الكليات منها لدعم التواصل المستمر مع الطلاب. وكلف فرحات بإحياء وتخليد الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة من خلال الإعلان عن مهرجان تحت شعار "سيناء أرض الفيروز.. بطولات على مر الأجيال" تقوم خلاله الكليات والجامعة بتنظيم العديد من الفعاليات والمسابقات والمظاهر الاحتفالية على مدار الشهر، وعقد الندوات عن انتصارات أكتوبر وفضل الشهيد.

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