اليوم العالمى للغة الإشارة.. التضامن تستعرض جهودها المقدمة للصم وضعاف السمع

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للغة الإشارة الذى يوافق يوم 23 سبتمبر من كل عام، وانطلاقا من توجه الدولة بكفالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة فى هذا الصدد، وحرص وزارة التضامن الاجتماعى على توفير كافة سبل الرعاية والتأهيل لهم على قدم المساواة مع الآخرين بمختلف إعاقاتهم بما يشمل الإعاقات السمعية.

وأشارت الوزارة فى بيان لها إلى أنها نفذت عددا من التدخلات التى تساهم فى تمكينهم ودمجهم فى كافة مناحى الحياة بما يشمل، توفير مترجمى لغة الإشارة بالجامعات الحكومية المصرية بكليات التربية النوعية بأقســـامها، حيث تتحمل الوزارة تكلفة جميع مترجمى الإشارة للطلاب منذ بدء التحاق الطلاب الصم وضعاف السمع وحتى تخرجهم، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات بهدف دعم الطلاب الصم وضعاف السمع ومساعدتهم فى فهم المحتوى الدراسى وتيسير تواصلهم مع أعضاء هيئة التدريس وأقرانهم داخل الحرم الجامعى.

كما تم تنفيذ سلسلة من التدريبات حول تعليم لغة الإشارة للسادة العاملين بمكاتب التأهيل على مستوى الجمهورية، حيث استهدف البرنامج عددا من المتدربين بالتنسيق مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ومؤسسة هانس زايدل الألمانية.

وأشار الوزارة إلى أنه توفير عدد من مترجمى لغة الإشارة للعمل بقناة إكسترا نيوز لترجمة النشرات الاخبارية التى تقدمها القناة بلغة الإشارة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية من فهم المحتوى الإعلامى.

كما نجحت التضامن فى دفع مصروفات ذوى الإعاقات السمعية من غير القادرين فى كافة المراحل التعليمية بالمدارس والجامعات، بالإضافة إلى التعاون مع مجموعة شركات أمريكانا لتوظيف ذوى الإعاقات السمعية مع مراعاة آليات الأمن الصناعى، وفتح أفرع لمحلات ماكدونالدذ وهارديز وبيتزا هت متاحة للصم وضعاف السمع.

كما واصلت الوزارة استعراض جهودها مشيرة إلى أنها نجحت فى توفير أجهزة تعويضية بما يشمل والأدوات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة لإعانتهم على الدمج فى التعليم والعمل والمجتمع، ويشمل ذلك سماعات، زراعة قوقعة، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدنى.

كما تم مخاطبة كافة الوزارات والهيئات بتيسير حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على جميع الاستحقاقات الواجبة لهم بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك تفعيلا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحتها التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 بتاريخ 23/12/2018م لتوفير العدد الكافى من مترجمى الإشارة للتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية.

يذكر أنه وخلال الاحتفال عام 2022 باليوم العالمى للغة الإشارة، يتم تسليط الضوء على جهود الوزارة فى هذا الصدد، بالإضافة إلى جهود المجتمع المدنى التى تقدرها الدولة - جنبا إلى جنب - فى تعزيز والاعتراف بلغات الإشارة الوطنية بشكل خاص، وتثمين حقوقهم المتكاملة ودمجهم فى التعليم والعمل والمجتمع كجزء من الموارد البشرية النابضة بالحياة والتى تساهم فى تحقيق أهداف التنمية.

يذكر أنه يوجد ما يقرب من 70 مليون أصم فى كل أنحاء العالم بحسب إحصاءات الاتحاد العالمى للصم، يعيش 80% من أولئك الصم فى البلدان النامية، ويستخدمون أكثر من 300 لغة إشارة، وتعد لغات الإشارة هى لغات طبيعية مكتملة الملامح على الرغم من اختلافها هيكليا عن لغات الكلام التى تتعايش معها جنبا إلى جنب، كما توجد كذلك لغة إشارة دولية يستخدمها الصم فى اللقاءات الدولية وأثناء ترحالهم وممارسة نشاطاتهم الاجتماعية.

وتعتبر تلك اللغة شكلا مبسطا من لغة الإشارة وذات معجم لغوى محدود، ولا تتصف بالتعقيد مثل لغات الإشارة الطبيعية، وتدعو اتفاقية إتاحة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لاستخدام لغات الإشارة وتعزيز ذلك الاستخدام، كما أن هناك تساوى بين لغات الإشارة واللغات المتكلمة وتلزم الدول الأطراف بتسهيل تعليم لغة الإشارة وتعزيز الهوية اللغوية للصم.

وأعلنت الجمعية العامة يوم 23 سبتمبر بوصفه اليوم العالمى للغات الإشارة لإذكاء الوعى بأهمية لغة الإشارة فى الإعمال الكامل لحقوق الإنسان لفئة الصم.