حياة كريمة.. كشف وعلاج مجانى لـ 1425 حالة فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتى تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.





وأشار إلى أن القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

وأشار الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى تنفيذ إدارة القوافل قافلة طبية على مدار يومى الأربعاء والخميس الماضيين بقرية كفر أبوشهبة مركز إهناسيا، مكونة من 8 عيادات فى 8 تخصصات "الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، العظام، الرمد" وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1425 حالة، وصرف العلاج لهم بالمجان.

ولفت إلى أن القافلة تضمنت عقد ندوات للتثقيف الصحى استفاد منها 100 مواطن، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية "الالتهاب الكبدى الفيروسى، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا"، الأمراض غير المعدية "الضغط، السكر، السمنة، تنظيم الأسرة، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة".

فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن، موضحا أن هناك دعما نوعيا وكبيرا تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتى ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسؤول الإمداد الطبى.