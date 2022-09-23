شكرى يستعرض موقف مصر من القضايا الإقليمية والدولية خلال اجتماع لنظرائه

جدة - نرمين السيد - شارك سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الجمعة، فى الإجتماع الذى عقده وزير خارجية الولايات المتحدة "أنتونى بلينكن" مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجى ومصر والعراق والأردن واليمن، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، وذلك على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.





وفى تصريحات للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن السيد سامح شكرى استعرض خلال اللقاء الموقف المصرى إزاء عدد من القضايا الرئيسية المطروحة على الساحتين الدولية والإقليمية، وعلى رأسها عملية السلام فى الشرق الأوسط، والأزمة فى سوريا، فضلا عن الملف اليمنى وتداعيات الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائى العالمى. وكشف المتحدث الرسمى أن الاجتماع صدر عنه بيانا مشتركا تناول العلاقات الاستراتيجية والتاريخية والشراكة المتنامية بين الدول المشاركة فى الاجتماع، والبناء على نتائج قمة جدة للأمن والتنمية المنعقدة فى يوليو الماضى، بجانب تعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادى فى الشرق الأوسط ومعالجة التحديات الاقليمية والدولية، بما فى ذلك أزمات الغذاء والمناخ والصحة والأزمات الإنسانية.

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