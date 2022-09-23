جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الثنائى وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، مثمنا الدور الذى يضطلع به منتدى رجال الأعمال بين البلدين لدفع التعاون فى مجالى التجارة والاستثمار.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكرى استمع إلى التطورات الأخيرة على ضوء التوتر الجارى بين أرمينيا وأذربيجان، حيث أكد على موقف مصر الثابت بشأن حل النزاعات بالطرق السلمية، وضرورة الوصول إلى تسوية شاملة ومستدامة من خلال الوسائل الدبلوماسية بعيدا عن استخدام القوة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يناقش مع نظيره الأرمينى تطوير العلاقات الثنائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.