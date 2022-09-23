وزير الخارجية يناقش مع نظيره الأرمينى تطوير العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الثنائى وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، مثمنا الدور الذى يضطلع به منتدى رجال الأعمال بين البلدين لدفع التعاون فى مجالى التجارة والاستثمار.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكرى استمع إلى التطورات الأخيرة على ضوء التوتر الجارى بين أرمينيا وأذربيجان، حيث أكد على موقف مصر الثابت بشأن ‏حل النزاعات بالطرق السلمية، وضرورة الوصول إلى تسوية شاملة ومستدامة من خلال الوسائل الدبلوماسية بعيدا عن استخدام القوة.