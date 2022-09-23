جولة تفقدية للقوى العاملة بمواقع العمل فى شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - أجرت مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء برئاسة أشرف علم الدين مدير المديرية، بجولة تفقدية على مشروعات بمدينة شرم الشيخ، وجرى توزيع زجاجات مياه وعصائر وبسكويت على العمال لرفع معنوياتهم وحثهم على المزيد من العمل.





وجاء فى بيان صحفى لوزارة القوى العاملة اليوم الجمعة، أن "الجولة" شملت العاملين بالمشروعات والأعمال الإنشائية الجارية والخاصة بالاستعدادات لعقد قمة المناخ العالمى المقررة عقدها فى شهر نوفمبر 2022، وحثهم على مواصلة العمل على أكمل وجه، بشكل يليق بهذا الحدث الكبير على أرض شرم الشيخ. ونقل مدير المديرية إلى العمال تحية وتقدير وزارة القوى العاملة بقيادة وزيرها حسن شحاتة، وحرص القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى على توفير حياة كريمة للعمالة خاصة "غير المنتظمة" التى تشارك فى تلك "الأعمال" كونهم عامل أساسى فى حركة التنمية التى تشهدها البلاد. شارك فى الجولة أحمد مصطفى وكيل المديرية، وعلى حامد مدير إدارة العمالة غير المنتظمة، وفريق عمل من المديرية ومكتب عمل شرم الشيخ.

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