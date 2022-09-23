ليلى عبدالمجيد تشيد بمشروع المتحدة لمحتوى الطفل: خطوة مهمة جديرة بالدعم

جدة - نرمين السيد - وتستعد المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الفترة القادمة لإطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال فى الإعلام العربى من خلال خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية موجهة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية.
وقالت عبدالمجيد، "تحية تقدير للشركة المتحدة التى تبدأ من أكتوبر القادم من خلال شبكاتها وقنواتها مشروع رائع لتقديم محتوى درامى وبرامجى للطفل المصرى".
وأضافت عميد كلية إعلام القاهرة الأسبق، أن ذلك يأتى "بعد أكثر من عقد من الزمان تركنا أطفالنا أجيال المستقبل وثروتنا البشرية بشكل شبه كامل للمحتوى، الذى يقدم للأطفال عبر الإنترنت وغيرها من الوسائط الإعلامية".
وشددت على أنه "نتوقع إن شاء الله محتوى يراعى خصوصيتنا الثقافية وقيمنا الأصيلة واحتياجات الأطفال الإعلامية وأن يكون متميزا وجذابا ومشوقا وقادرا على المنافسة مع ما يقدم على الإنترنت حتى يقبل الأطفال على مشاهدته، الأمل كبير فى نجاح هذه الخطوة المهمة والجديرة بالتشجيع والمساندة وكل الدعم".
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