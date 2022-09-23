سفير مصر فى جوبا يلتقى وزير الشؤون الفيدرالية بجنوب السودان

جدة - نرمين السيد - التقى معتز مصطفى عبد القادر، سفير مصر لدى جنوب السودان، لاسوبا وانجو وزير الشؤون الفيدرالية، وبحث الجانبان أطر التعاون الممكنة بين البلدين الشقيقين فى إطار مجالات عمل الوزارة.





وأكد السفير المصرى، خلال اللقاء خصوصية العلاقة المتميزة بين مصر وجنوب السودان، فى إطار التاريخ المشترك والروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا استعداد مصر تقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة لاستكمال تنفيذ اتفاق السلام، بما فى ذلك نقل خبراتها فى مجال النظم الدستورية والانتخابية، والإدارة المحلية، والحوكمة الرشيدة، بما يسهم فى تعزيز الاستقرار فى البلاد.

أعرب وانجو، من جانبه عن تقديره الكبير للدور التاريخى والهام الذى تضطلع به مصر فى مجال العمل الإفريقى المشترك، كما أشار إلى ما تتمتع به مصر من خبرات دستورية وتشريعية و إدارية عريقة، معربا عن تطلعه إلى استفادة جنوب السودان من هذه الخبرات خلال الاستحقاقات المرتقبة التى ستمر بها البلاد، خصوصا صياغة الدستور والخطوات المؤدية إلى إجراء الانتخابات، والتى ستحدد شكل النظام السياسى فى البلاد.

كما أعرب وانجو، عن تطلعه إلى زيارة القاهرة فى أقرب وقت لبحث أطر التعاون فى مجال الإدارة المحلية، ومختلف مجالات عمل الوزارة.