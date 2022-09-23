التوقيع على مذكرة تفاهم بين المعهد القومى للبحوث الفلكية وجامعة الخرطوم

جدة - نرمين السيد - شارك حسام عيسى، سفير مصر لدى السودان، فى مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وجامعة الخرطوم، وذلك بمقر الجامعة، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى فى مختلف القطاعات والتخصصات.





وتنص مذكرة التفاهم على تبادل الاساتذة والباحثين والطلاب والمراجع والأبحاث، والإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراة، والتنظيم المشترك للمحاضرات والمؤتمرات وورش العمل والتعاون فى المجالات البحثية المختلفة. ويأتى التوقيع على مذكرة التفاهم ليؤكد على إرادة الجانبين المصرى والسودانى لتعزيز التعاون بينهما فى مختلف المجالات. من جانبه، أثنى السفير المصرى على التعاون القائم مع السودان فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، كونه أحد الروابط الرئيسية بين البلدين. كما أشاد بالتعاون مع جامعة الخرطوم، والتى تعد واحدة من أعرق الجامعات فى السودان، وأعرب عن تطلعه إلى المضى قدماً فى وضع مذكرة التفاهم موضع التنفيذ فى أقرب وقت ممكن.

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