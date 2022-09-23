ضمن «حياة كريمة».. قافلة طبية موسعة بمركزى فرشوط ونقادة فى قنا

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ قنا، أشرف الداودى، تنظيم قافلة طبية موسعة، ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق بين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة جنوب الوادى ومؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بقنا.





وقال محافظ قنا -فى بيان اليوم الجمعة- إن القافلة تستهدف الكشف الطبى المجانى على المواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً وتقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية فى التخصصات الطبية المختلفة، وذلك تحت إشراف الأساتذة المختصين بكلية الطب جامعة جنوب الوادى.

وأضاف أنه من المقرر تنظيم القافلة على مدار يومين، على أن تبدأ يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر الجارى بالوحدة الصحية بقرية العركى التابعة لمركز فرشوط، ويوم الخميس الموافق 29 سبتمبر الجارى بالوحدة الصحية بكوم الضبع بمركز نقادة.

ومن ناحيته، قال الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه سيجرى توقيع الكشف الطبى على المواطنين، وتقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية مجانا، فى العديد من التخصصات التى تشمل (العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والأذن - أمراض النساء - الأسنان - الأطراف الصناعية - القدم السكرى)، وذلك تحت إشراف الأساتذة المختصين بكلية الطب جامعة جنوب الوادى.

وفى سياق متصل، تابع وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور راجى تاوضروس، فعاليات القافلة الطبية المجانية التى نظمتها مديرية الصحة والسكان بقرية حاجر جبل هوّ التابعة لمركز نجع حمادى على مدار يومى الأربعاء والخميس الماضيين، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

كما تابع تاوضروس عمليات الكشف بالعيادات المختلفة التى تتضمنها القافلة، مشيرا إلى أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 1314 مواطنا فى 8 تخصصات طبية بواقع "262 حالة طب أطفال، 247 حالة جراحة العظام، 243 حالة الأمراض الباطنية، 186 حالة الأمراض النفسية والعصبية، 140 حالة جراحة الفم والإسنان، 105 حالات أمراض نساء وتوليد، 93 حالة جراحة عامة، 38 حالة تنظيم الأسرة، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 108 حالات، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتى انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.