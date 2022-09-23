هويدا مصطفى لـ دوت الخليج: إطلاق المتحدة مشروع محتوى أطفال مبادرة متميزة

جدة - نرمين السيد - وأضافت هويدا مصطفى، فى تصريح لـ دوت الخليج: "بالفعل كنا فى حاجة وبشكل ملح إلى الاهتمام بالبرامج والمحتوى الخاص بالأطفال فى ظل وجود محتوى غير محلى قد يؤثر على ثقافة الأطفال".
وأشارت إلى أن المحتوى الذى يقدم للطفل يمكنه من تنمية فكره وسلوكياته والتأكيد على القيم التربوية.
وأكدت أن الإعلام يلعب دور مهم جدا مع مؤسسات التنشئة الاجتماعية، وإطلاق مثل هذه المحتوى سيجعل هناك فرصة لكتاب الأطفال المتخصصين المنافسة فى تقديم محتوى على قدر كبير من القيمة، وفرصة هامة ستظهر المواهب المبدعة والتى تظهر ثقافة وقيم مصر.
وتستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال فى الإعلام العربى، فى الفترة المقبلة، من خلال خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية موجهة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية.
وتطلق المتحدة خلال الأيام المقبلة، أكبر شركة إنتاج متخصصة فى محتوى الطفل بكافة مستوياته، وهى "نبتة"، التى ستبدأ بـ 7 أعمال كبرى سواء برامجية أو كارتونية أو عرائس ومسابقات ومفاجآت كبرى سيتم الإعلان عنها قريبا، والتى ستصبح رائدة فى مجال محتوى الطفل على المستويات كافة.
وتبدأ الخريطة البرامجية الجديدة فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، بتخصيص فترات مفتوحة للأطفال فى قنوات المتحدة المختلفة تتضمن كارتون وبرامج أطفال منها برنامج "رحلة سعيدة"، تقديم زهرة رامى، والكاتبة سماح أبو بكر عزت، والطفلة كنده، بالإضافة إلى عرائس "يحيى وكنوز" على قنوات cbc والتليفزيون المصرى وبرنامج "أطفال الحياة" تقدمه سلمى صباحى، على قناة الحياة، بالإضافة إلى تحضير الجزء الثانى من مسلسل "يحيى وكنوز" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، والذى يسلط الضوء على مجموع من القيم والأخلاق النبيلة.
كما سيتم إطلاق 26 أغنية ترفيهية وتعليمية جديدة للأطفال منها "الأبجدية العربية" و"جدول الضرب"، وأغانى تحس على احترام الكبير، وقيمة العائلة والانتماء للوطن.
وقررت المتحدة تخصيص فقرات فى البرامج الدينية للأطفال وذلك لتعاليم الدين الصحيح وقيم التسامح والمحبة وتعليم الأطفال، وتخصيص فقرات فى برامج التوك شو يومى الجمعة والسبت (إجازة المدارس).
وأطلقت المتحدة أكبر مشروع مواهب كرة قدم فى تاريخ مصر وهو "كابيتانو مصر" بالتعاون مع وزارة الشباب، واختبر فيه حتى الآن 50 ألف موهبة سن 14 عاما، فى معظم المحافظات، وسيتم تبنى أفضل المواهب فيهم.
كانت المتحدة قد دشنت منذ أيام مبادرة "أخلاقنا الجميلة" التى لاقت ردود فعل جيدة وتستهدف بناء الإنسان المصرى بمختلف مراحله العمرية وأطلقت فقرات للأطفال فى برنامج 8 الصبح على DMC.
وتعمل الآن كل قطاعات المتحدة للخدمات الإعلامية على تبنى أفكار جديدة ومختلفة للأطفال تبنى جيلا جديدا منتمى للعائلة والوطن، وذلك إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "بناء الوعى" التى تستهدف حق الأجيال القادمة فى التربية والتعليم على أسس سليمة تقوم على المواطنة والتسامح والاخلاق النبيلة وتنمية المهارات.
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