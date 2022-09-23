هويدا مصطفى لـ دوت الخليج: إطلاق المتحدة مشروع محتوى أطفال مبادرة متميزة

جدة - نرمين السيد - وأضافت هويدا مصطفى، فى تصريح لـ دوت الخليج: "بالفعل كنا فى حاجة وبشكل ملح إلى الاهتمام بالبرامج والمحتوى الخاص بالأطفال فى ظل وجود محتوى غير محلى قد يؤثر على ثقافة الأطفال".

وأشارت إلى أن المحتوى الذى يقدم للطفل يمكنه من تنمية فكره وسلوكياته والتأكيد على القيم التربوية.

وأكدت أن الإعلام يلعب دور مهم جدا مع مؤسسات التنشئة الاجتماعية، وإطلاق مثل هذه المحتوى سيجعل هناك فرصة لكتاب الأطفال المتخصصين المنافسة فى تقديم محتوى على قدر كبير من القيمة، وفرصة هامة ستظهر المواهب المبدعة والتى تظهر ثقافة وقيم مصر.

وتستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال فى الإعلام العربى، فى الفترة المقبلة، من خلال خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية موجهة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية.