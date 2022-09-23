«التعليم» تكرم 10 طلاب مؤهلين للاشتراك فى المسابقة العالمية للمهارات والحرف

جدة - نرمين السيد - فى إطار اهتمام الوزارة بتطوير القدرات المهنية لطلاب التعليم الفنى، وتنمية سماتهم الشخصية، وإشراكهم فى المسابقات العالمية بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة فى رفع كفاءة الأيدى العاملة المصرية لتوفير العمالة المؤهلة؛ للمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وزيادة القدرة التنافسية محليا ودوليا وعالميا.

وبحسب بيان صحفى، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والمهندس عاطف عبد الملاك نائب مدير مشروع دعم التشغيل، والأستاذ محمود كمال المندوب الرسمى لشركة world skills ومؤسسة أحمد كمال للتنمية المهارات والتدريب، وميس مارى آن تريز مانسون مدير قسم التعليم بمكتب اليونسكو الإقليمى للعلوم، وهاشم جامع مدير عام التعليم التجارى.

وفى كلمته، رحب الدكتور محمد مجاهد بالحضور، مؤكدا أن هذا اليوم بمثابة تحقيق لحلم بدأنا التفكير فيه منذ أكثر من خمس سنوات وهو اشتراك مصر فى المسابقة العالمية للمهارات والحرف worldskills.

وأكد الدكتور محمد مجاهد أهمية اكتساب وإتقان الشباب للمهارات والصناعات، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت فى تطوير التعليم الفنى وكان لب التغيير إتقان المهارات والسلوكيات والمعارف المرتبطة بها.

وأوضح نائب الوزير أنه لتحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية كان لابد من تطوير التعليم الفنى، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بهذا التطوير، بحيث تكون مخرجات التعليم الفنى مناسبة لما ترغب الحكومة فى تحقيقه تنمويا واقتصاديا وغير ذلك.

وأكد الدكتور محمد مجاهد، أن تطوير التعليم الفنى فى مصر أولوية حكومية لخدمة احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أن هذا التزام دستورى تتمسك الحكومة بتنفيذه بمعايير جودة عالمية.

ومن جهته، أشاد المهندس عاطف عبد الملاك نائب مدير مشروع دعم التشغيل بمجهودات المشاركين والخبراء فى إنجاح أولى هذه الدورات، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب المشاركين فى هذه المسابقة لتمثيل مصر فى المسابقة العالمية والتى ستقام فى الشهر القادم.

وفى كلمته، أثنى نائب مدير مشروع GIZ باشتراك 20 طالبة فى هذه المسابقة بما يمثل 40% من المشاركين، لافتا إلى أن جميع الطلاب والطالبات المشتركين بمثابة سفراء للتعليم الفنى، وكل من شارك فيها له جزيل التقدير والاحترام.

وفى كلمتها، نيابة عن الدكتور عبد العزيز المزينى مدير وممثل مكتب اليونسكو الإقليمى للعلوم فى الدول العربية، أشارت مارى آن تريز مانسون مدير قسم التعليم بمكتب اليونسكو الإقليمى للعلوم إلى أن اليونسكو تؤمن إيمانا راسخا بأن المهارات تلعب دورا أساسيا فى عملية الانتقال الناجحة والمنصفة إلى الحياة العملية.

وأكدت أن جهود اليونسكو ترتكز على تعزيز المهارات على ثلاثة مجالات أساسية هى: تنمية المهارات لجميع الأفراد من أجل التعلم والعمل والعيش ؛ وتنمية المهارات اللازمة لتحقيق اقتصادات شاملة ومستدامة؛ وتطوير المهارات لمجتمعات شاملة ومسالمة.

وأشارت إلى أن مسابقة WorldSkills Egypt الوطنية لعام 2022 هى نتيجة للدعم السخى والمساهمة من مختلف الشركاء والقاسم المشترك بيننا هو أننا جميعا نتشارك فى الرغبة فى خلق حياة أفضل لشباب مصر من خلال دعم تنمية المهارات.

وتوجهت بالشكر لجميع الشركاء وأصحاب المصلحة على دعمهم، والذى لولاهم لما كانت هذه المنافسة ممكنة.

وأشارت إلى أن حفل WorldSkills غالبا ما يطلق عليه اسم «أولمبياد المهارات»، موضحة إنها مسابقة مرموقة تجتذب أعلى مستوى من الشباب المهرة، موضحة أن التواجد هنا اليوم هو تأكيد على مستوى التميز الذى حققه الطلاب فى تنمية مهاراتهم، متمنية أن يدرك الطلاب كم هو شرف كبير التنافس فى هذه التصفيات الوطنية.

وأشارت الوزارة إلى أن مرحلة التصفية النهائية للمسابقة الوطنية اشتملت على مرحلة اختيار الطلاب الأوائل (أساسى - احتياطى) فى كل مهارة للتأهيل للمسابقة العالمية لتمثيل جمهورية مصر العربية فى المسابقة العالمية، وأقيمت فعالياتها على مدار ثلاثة أيام، فى الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر 2022 بمقر المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، وأقيم حفل الافتتاح فى اليوم الأول من الفعاليات، وتقديم لجنة التحكيم، وعرض تجريبى للابتكارات - النماذج الأولية للمتأهلين للتصفيات النهائية من مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وتم خلال الحفل عرض فيلم توثيقى لفعاليات المسابقة القومية الأولى للمهارات والحرف على مستوى الجمهورية.

وتم الإعلان عن نتيجة الفائزين فى المسابقة على مستوى الجمهورية بالمراكز الأولى والتصعيد إلى التنافس العالمى وهم كالآتى: الطالب أحمد خالد، الهندسة الصناعية CAD بالقاهرة، والطالب ميشيل موريس، تخصص برمجيات الموبايل بالقاهرة، والطالب محمد محمود، تخصص حلول برمجيات تكنولوجيا المعلومات بالقاهرة، والطالبة ملك محمد فوزى، تخصص تصفيف الشعر بالإسكندرية، والطالب أحمد عبيد أحمد، تخصص الحوسبة السحابية بالقاهرة، والطالب محمد نجاح، تخصص الطهى بالغربية، والطالب أحمد محمد السيد، تخصص إدارة نظام شبكة المعلومات بالقاهرة، والطالبة سلمى خميس، تخصص تكنولوجيا الويب بالقاهرة، والطالبة رانيا نبيل، تخصص تكنولوجيا الموضة بالقاهرة، والطالب مايكل جميل موسى، تخصص كابلات شبكة المعلومات بالقاهرة.

كما تم تكريم طلاب مدارس التكنولوجية التطبيقية المشاركين فى مسابقة "مهارتى" المركز الأول الطالب كريم حمدى على، والمركز الثانى إبرام نبيل رفعت، والمركز الثالث مروان باسم سامى.

جدير بالذكر أن قطاع التعليم الفنى يشارك فى المسابقة العالمية للمهارات والحرف WorldSkills، وهى مسابقة عالمية تقام كل عامين وهى أكبر حدث للتميز المهنى فى العالم حيث تعد WorldSkills مركزا عالميا لتميز المهارات والتطوير من خلال التعاون الدولى والتنمية بين الصناعة والحكومة والمنظمات والمؤسسات.

كما تبين مدى أهمية تعليم وتدريب المهارات للشباب والصناعات والمجتمع من خلال تحدى المهنيين الشباب فى جميع أنحاء العالم ليصبحوا الأفضل فى المهارة التى يختارونها؛ لذلك تم الإعلان عن المسابقة الوطنية الأولى للمهارات worldskills Egypt، وتم اختيار عدد (10) مهارات للمشاركة بهم فى المسابقة الوطنية للمهارات، والمسابقة العالمية للمهارات والحرف WorldSkills ومنها: مسابقة (كابلات شبكة المعلومات، والهندسة الصناعية CAD، وتطوير برمجيات الموبيل، وحلول برمجيات تك المعلومات للأعمال، وتكنولوجيا الويب، وتصفيف الشعر، وتكنولوجيا الموضة، والطبخ، وإدارة نظام شبكة المعلومات، والحوسبة السحابية).