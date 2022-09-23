أول صور لـ حافلة تعمل بالغاز الطبيعى من إنتاج النصر للسيارات

جدة - نرمين السيد - استعرض المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، خلال اجتماعه مع المهندس محمد السعداوى العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات المعدنية، نموذجا لحافلة نقل جماعى تعمل بالغاز الطبيعى وفق أحدث المعايير الأوروبية، تم إنتاجها على خط إنتاج المركبات التجارية بشركة النصر للسيارات، التى اندمجت بها مؤخرا الشركة الهندسية للسيارات.





وأكد الوزير اهتمام الوزارة ومساعيها الجادة نحو التوسع فى إنتاج المركبات الصديقة للبيئة، فى إطار حرص الدولة على توطين صناعة السيارات ومواكبة التطور العالمى فى هذه الصناعة بالتخلى عن الوقود التقليدى الأحفورى. وتعد المركبة باكورة المنتجات الجديدة لشركة النصر للسيارات، فى إطار توجه الدولة نحو التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة، حيث تتمتع بمستوى عال من الجودة والرفاهية، وتم إنتاجها طبقا للمعايير الأوروبية للانبعاثا (EURO 6)، واعتماد شركة سكانيا العالمية.

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