غلق باب تسجيل الرغبات للمتخلفين بتنسيق جامعة الأزهر.. اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 سبتمبر 2022 03:30 مساءً - يغلق اليوم باب تعديل الترشيح لطلبة جامعة الأزهر من خلال بوابة مصر الرقمية، ويتاح للطالب الرغبات المناسبة لمجموعه ومنطقته الجغرافية، وطبقا للحد الأدنى سوف يختار الطالب الكلية التي يريدها ويضغط تحويل ويطبع بطاقة الترشيح.



ويمكن الآن للطلبة الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم في المرحلتين الأولى والثانية أن يتقدموا لتسجيل رغباتهم، حيث تم فتح التحويل لمدة 48 ساعة من صباح أمس الخميس الموافق 22 سبتمبر حتى مساء اليوم الجمعة 23 سبتمبر، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم فتح الباب للمستجدين خلال أيام للسكن بالمدن الجامعية.

