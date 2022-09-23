توقيع الكشف الطبى على 2377 مواطنا بالفرافرة

جدة - نرمين السيد - وأوضح المحافظ - فى بيان اليوم الجمعة - أن القافلة أنهت أعمالها بمستشفى الفرافرة المركزى والتى استمرت على مدار 3 أيام وقامت خلالها بإجراء 167 عملية جراحية، وإجراء 690 تحليلا طبيا وعمل 225 نظارة طبية، وتوزيع 600 قطعة ملابس، وتوزيع 80 شنطة وأدوات مدرسية و400 لعبة أطفال، بالإضافة إلى سداد 14 ألف جنيه مصروفات مدرسية للطلاب الأيتام، وتوزيع إعلانات مالية بقيمة 6 آلاف جنيه للأسر الأكثر احتياجًا.

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