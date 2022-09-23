جدة - نرمين السيد - ويشمل التطوير إنشاء سوق حضارى وتطوير الحدائق ورصف الميدان، وإضافة عناصر ذات طابع استثمارى ومحلات تجارية المتميزة، وإنشاء منطقة باكيات محلات بجوار خط الترام تضم 130 محلا. ويتضمن إقامة مساحة مخصصة لـ البرندات تضم مطاعم وكافيهات، وإنشاء 4 مواقف لسيارات الأجرة وغرفة تحكم مزودة بكاميرات وبحسب محافظة الإسكندرية فقد بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية بالميدان نحو 85% والافتتاح خلال شهر .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محطة مصر بالإسكندرية.. إنجاز جديد فى عروس المتوسط (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.