أمطار خفيفة.. طقس السبت ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، نهارا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





ويسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وتوقع الخبراء نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على (السلوم – مطروح) بنسبة حدوث (30%) تقريبا على فترات متقطعة، مشمس على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيها من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

العاصمة الإدارية 33 23

6 أكتوبر 34 22

بنهــــا 33 23

دمنهور 32 22

كفر الشيخ 31 22

المنصورة 32 22

دمياط 32 22

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 33 21

السويس 34 22

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 33 23

طنطا 32 22

شلاتين 36 25

الإسكندرية 29 22

العلمين الجديدة 30 22

وادى النطرون 31 21

مطروح 28 21

السلوم 28 20

سيوة 36 20

العريش 31 21

رفح 30 21

الطور 33 24

كاترين 29 18

رأس سدر 36 21

نخل 33 15

طابا 35 23

نويبع 37 22

حلايب 32 26

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 36 25

مرسى علم 35 25

الفيوم 34 23

بنى سويف 34 23

المنيا 38 23

أسيوط 38 24

سوهاج 39 23

قنا 40 23

الأقصر 41 24

أسوان 41 26

الوادى الجديد 39 23

أبوسمبل 39 25

أبو رماد 35 27

رأس حدربة 31 27