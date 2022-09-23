البحوث الإسلامية: الاحتكار منهى عنه ويتعارض مع خطط الدول لتجاوز الأزمات

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، أن احتكار الأسعار يتعارض مع اتجاهات وخطط الدول وتطلعاتها لتجاوز الأزمات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المجتمعى.





وقال عياد - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة - إن ما يواجهه العالم حاليا من تحديات وغلاء فى المعيشة وأزمة اقتصادية نتيجة الأزمات الأخيرة يدعونا جميعًا إلى استشعار المسؤولية المجتمعية والوطنية والتحلى بالقيم الأخلاقية الحميدة خاصة فيما يتعلق بمواجهة بعض السلوكيات المنحرفة من جانب البعض كالاحتكار وغيره.

وشدد على أن لجوء البعض للاحتكار فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة هو عمل آثم لأن الاحتكار من أخطر القضايا التى نهت عنها الشرائع السماوية، مشيرا إلى أن الإسلام جاء ليؤكد على خطورتها من خلال الأحاديث الواردة عن النبى صلى الله عليه وسلم والتى أشارت إلى أن المحتكر ملعون.

وأشار عياد، إلى أن كل ضرر يضر بالشأن العام إثمه أعظم، ومن يرتكب هذا الإثم لا علاقة له بالقيم والأخلاق، ويحتاج إلى أن يعيد حساباته مع نفسه ويعود إلى الله ويتخلى عن مظاهر الطمع والجشع وتحصيل الأموال على حساب الفقراء والمحتاجين.