«الإنتاج الحربى» و«جرين تك إيجيبت» تبحثان مشروع تدوير المخلفات

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة جرين تك إيجيبت، وإسلام رمضان مدير الشركة والمدير التنفيذى لشركة Renergy Group Partners.





وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن هذا اللقاء يأتى بهدف مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بمشروع إقامة محطة لمعالجة المخلفات الصلبة البلدية وتحويلهـا إلى طاقة كهربائية بمنطقــة أبو رواش بنطاق محافظة الجيزة من خلال شركة Renergy Group Partners وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية والمتابعة المستمرة لدولة رئيس مجلس الوزراء مع الوزارات المعنية بملف منظومة المخلفات الصلبة الجديدة حيث يعد تدوير المخلفات والانتقال إلى الطاقة النظيفة من الإجراءات التى تساهم فى الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية المحتملة إلى جانب ما تحققه من عائد صحى للمواطنين، مؤكدا سعى وزارة الإنتاج الحربى لتوظيف كل الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى تساهم فى تحسين معيشة المواطن وتوفير حياة كريمة لهم.



وأوضح الوزير محمد صلاح أن هذا المشروع الهام يتم فى إطار البروتوكول الموقع بين وزارات (الإنتاج الحربى، التنمية المحلية، البيئة) ومحافظة الجيزة للتعاون والتنسيق بشأن تخصيص أرض بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة لصالح المشروع الذى يستهدف تحويل المخلفات بطاقة (1200) طن"يوم لإنتاج كهرباء بمقدار (30) ميجاوات"ساعة، مؤكدا أن الوزارة تسعى بشكل دائم إلى التكامل مع مختلف الوزارات والمحافظات والجهات بالدولة بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة.

وأعرب روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة جرين تك إيجيبت عن تطلعه إلى تفعيل التعاون وتنفيذ هذا المشروع فى أقرب وقت ممكن بما يساهم فى تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات إلى جانب ما سيوفره من فرص عمل، مؤكدا الحرص على تذليل أى تحديات قد تطرأ على تنفيذ المشروع.

وأضاف فالك أن هذا المشروع يعتمد على نقل المعرفة والصناعة التقنية المتقدمة والحديثة إلى مصر من خلال شراكة استثنائية بين القطاعين العام والخاص، وسيتم توطين الصناعة من المعدات داخل مصانع وزارة الإنتاج الحربى، لافتا أن النقل المعرفى لهذه الصناعة الحديثة لا يقتصر على التكنولوجيا فقط بل يشمل أيضا التشغيل والصيانة وهو ما يعد أحد أهداف شركة جرين تك إيجيبت التى تسعى لإستقدام التكنولوجيا والصناعة الحديثة إلى مصر وتحويل مشكلة المخلفات إلى حلول ذكية لتوليد الطاقة وحماية البيئة للأجيال القادمة.

وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة السيد" محمد عيد بكر أن تعاون وزارة الإنتاج الحربى مع القطاع الخاص لتنفيذ هذا المشروع يأتى فى إطار حرصها على نقل التكنولوجيات الحديثة فى مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة لها، والتعاون مع الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة بمجال إدارة المخلفات فى تنفيذ تلك النوعية من المشروعات لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيات العالمية الحديثة.

حضر اللقاء المهندس إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والمهندس منير هلال رئيس قطاع المتابعة الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربى.