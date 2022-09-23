القوى العاملة: انطلاق مبادرة «المناخ مسؤوليتى» فى المنوفية

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، عن بدء تنفيذ مبادرة "المناخ مسؤوليتى"، والتى أطلقتها الوزارة فى مجال السلامة والصحة المهنية فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لنشر الوعى البيئى والمناخى على كل الأصعدة، بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27 والذى سينعقد فى شرم الشيخ.





وأشار مدير المديرية المهندس سعد عبد الحميد فى تصريحات اليوم الجمعة الى أنه تم تنفيذ المبادرة بمشاركة 4 شركات وهى: شركة مصر شبين الكوم للغزل، شركة النخلة للدخان، وشركة نيدل كرافتن وشركة الصعيدى للدخان، وبحضور 74 من العاملين.

وتناولت الندوة دور العمال فى نشر ثقافة الحفاظ على البيئة والمناخ، والتعريف بالتغير المناخى وتأثيره الضار على المجتمع، وبرامج التعامل مع تغير المناخ، فضلا عن دور قطاع السلامة والصحة المهنية فى الحد من التأثيرات الضارة للتغيرات المناخية.

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