إزالة 115 تعديا على أملاك الدولة بقرى البدرشين فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - شنت محافظة الجيزة، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة بمراكز ومدن البدرشين والواحات البحرية وأطفيح وذلك ضمن الموجة 20 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.





وصرح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم، بأن مركز ومدينة البدرشين شهد إزالة 115 حالة تعد على الأراضى أملاك الدولة ولاية الصرف وذلك على مدار ثلاثة أيام بقرى دهشور ونزله الشوبك وزاوية دهشور والطرفاية والمرازيق بإجمالى مساحه 4360 م2.

وأشار إلى أن التعديات التى تم إزالتها شملت محال ومنشأت مقامة بالمخالفة وأكشاك وقد تم الإزالة بالكامل مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ولفت إلى أن الجهود شملت إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بمساحة 10 آلاف و600 م2 بقرية الكريمات بمركز ومدينة أطفيح عبارة عن منشآت مقامة بالمخالفة وقد تمت الإزالة بالكامل.

وأورد أن مركز الواحات البحرية قام بإزالة تعديات ومبانى مخالفة على مساحة (686 فدانا و9865م2) بقرى منديشة والقصر ومنطقة الدائر وأرض الاستثمار بمنطقة العسيلة وقبلى الدائرى، حيث شملت الحملة إزالة منشآت واسطبلات غير مسقوفة وأسوار من بلوك الحجر الجيرى وغرف مكتملة البناء وأخرى مسقوفة بالخشب فى إطار جهود تحقيق الانضباط والحفاظ على حق الدولة.

وشدد على ضرورة المتابعة الدورية للمواقع التى تم إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخلفات، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة فى تنفيذ حملات إزالة التعديات.

وكلف راشد، رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أى تعديات وإزالتها على الفور وفرض هيبه الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.