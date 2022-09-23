مستلزمات وحقائب مدرسية.. هدايا «كلنا واحد» لأطفال دور الرعاية (صور)

جدة - نرمين السيد - واصلت وزارة الداخلية، فى إطار فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة "كلنا واحد "لتوفير المستلزمات المدرسية بمناسبة العام الدراسى الجديد تحت رعاية رئيس الجمهورية وزارة الداخلية، إهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال بدور رعاية الأيتام والمناطق الأكثر احتياجاً.





قام قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" بتجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها "أدوات ومستلزمات مدرسية" للأطفال "بدور رعاية الأيتام - المناطق الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية–المناطق الحضارية الجديدة" بمناسبة العام الدراسى الجديد على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع كافة القطاعات ومديريات الأمن وتم استمرار توزيع الحقائب بمديريات أمن "القاهرة "حى المحروسة بالسلام – مدينة الأمل– قرية الأطفال SOS"، الجيزة، البحيرة، الغربية، مطروح، سوهاج، أسيوط، الدقهلية، بنى سويف، القليوبية، الأقصر، جنوب سيناء، بورسعيد، البحر الأحمر، قنا"، وذلك تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

وأهدى قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" حقائب مدرسية بمشتملاتها "أدوات ومستلزمات مدرسية" للأطفال "بدور رعاية الأيتام - المناطق الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية–المناطق الحضارية الجديدة" بمناسبة العام الدراسى الجديد على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع كافة القطاعات ومديريات الأمن.

وتم استمرار توزيع الحقائب بمديريات أمن القاهرة "حى المحروسة بالسلام – مدينة الأمل– قرية الأطفال SOS"، الجيزة، البحيرة، الغربية، مطروح، سوهاج، أسيوط، الدقهلية، بنى سويف، القليوبية، الأقصر، جنوب سيناء، بورسعيد، البحر الأحمر، قنا"، وذلك تعزيزا لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.