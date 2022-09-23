منتخب مصر يواجه النيجر وديًا بالإسكندرية.. أول لقاء تحت قيادة فيتوريا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 سبتمبر 2022 01:29 مساءً - يخوض منتخب مصر تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، أولى مبارياته الودية، أمام النيجر، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية، في إطار الاستعداد لاستئناف التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية بطولة الأمم بكوت ديفوار مطلع العام بعد المقبل.

ويسعى البرتغالي إلى الاستقرار على القوام الأساسي للمنتخب الوطني قبل بداية الفعاليات الرسمية في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية القادمة، حيث شهدت قائمة المنتخب تواجد سبعة محترفين في مقدمتهم النجم العالمي محمد صلاح إلى جانب محمود حسن تريزيجية وطارق حامد وأحمد حجازي ومصطفى محمد وأحمد حسن كوكا وعمر مرموش.

وواصل المنتخب الوطني تدريباته على مرحلتين الأولى من 13 وحتى 17 سبتمبر الجاري، والثانية من 19 وحتى أمس الخميس، استعدادا لمباراة النيجر، وخاض تدريبات أخر يومين بكامل نجومه بعد اكتمال صفوفه بالمحترفين السبعة، ولاعبي الزمالك، ويختتم معسكره الحالي بمواجهة مالاوي الثلاثاء المقبل.

وأعلن اتحاد الكرة طرح تذاكر المباراتين الوديتين لمنتخب مصر أمام النيجر وليبيريا المحدد لهما يومي 23 و27 سبتمبر الجاري بإستاد الإسكندرية، عبر موقع شركة تذكرتي وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

وضمت قائمة الفراعنة لمواجهة منتخبي النيجر وليبيريا 27 لاعبًا وهم: "في حراسة المرمى: محمد الشناوي ، أحمد الشناوي ، محمد صبحي، وفي في الدفاع: كريم فؤاد ، عمر جابر، محمد عبد المنعم ، علي جبر، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش ، أسامة جلال ، محمد حمدي، وفي في الوسط: حمدي فتحي ، طارق حامد ، أيمن أشرف ، محمود حمادة ، إمام عاشور ، إسلام عيسى، أحمد سيد زيزو ، محمد إبراهيم، وفي في الهجوم: محمد صلاح، عبد الرحمن مجدي، أحمد حسن كوكا ، مروان حمدي ، مصطفى محمد، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه.

ويدرس فيتوريا خوض المباراة بتشكيل مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمي، وفي الدفاع الرباعي كريم فؤاد ، أحمد حجازي ، محمد عبد المنعم، أحمد أبو الفتوح، وفى الوسط: أحمد سيد زيزو، حمدي فتحي ، طارق حامد ، وإمام عاشور، ومحمود حسن تريزيجيه، وفى خط الهجوم: محمد صلاح.

وتعتبر هذه المواجهة هى السادسة بين المنتخبين على الصعيدين الرسمى والودى، حيث التقى الفريقان من قبل فى 5 مواجهات، حقق الفراعنة الفوز فى 3 مباريات وتعادلا فى واحدة وفاز النيجر فى واحدة، وأحرز لاعبو مصر 11 هدفا بينما أحرز لاعبو النيجر هدفين فقط.

أول مواجهة بين المنتخبين كانت فى تصفيات أمم إفريقيا 2012 وفاز منتخب النيجر على ملعبه بهدف دون رد، وفى مباراة الإياب بالقاهرة فاز الفراعنة بثلاثية نظيفة، سجل خلالها محمد صلاح أول أهدافه مع منتخب مصر.

وتجددت المواجهات فى 2012 فى صدام ودى بقطر وفازت مصر بهدف دون رد، وآخر تلك المواجهات كانت فى تصفيات أمم إفريقيا 2019 وفاز منتخب مصر بالقاهرة 0/6، وتعادلا فى النيجر بهدف لكل منهما.