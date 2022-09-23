محيى الدين: العالم بحاجة لرؤية طموحة وتدخلات عاجلة لدفع العمل المناخى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن ملفات التكيف مع آثار التغير المناخى والتمويل وكذلك الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، بحاجة لتدخلات عاجلة ورؤية طموحة علاوة على تنفيذ التعهدات، محذرا من اختزال العمل المناخى فى إجراءات التخفيف وخفض انبعاثات الكربون.





جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها بمنتدى الأمم المتحدة للعمل المناخى الذى نظمه رواد المناخ ومؤسسة بلومبرج تحت عنوان "السباق إلى الصفر والصلابة".

وخلال كلمته، شدد رائد المناخ، على ضرورة تبنى نهج شامل يعالج أزمة المناخ فى إطار خطط التنمية المستدامة واستنادا إلى اتفاقية باريس خاصة فى ظل الأزمات التى يواجهها العالم ما يستلزم إيجاد حلول عملية وحشد مزيد من التمويل مما يسهم فى رفع معدلات النمو ومكافحة الفقر وخلق فرص عمل.

وأوضح أن هذا النهج الشامل يسهم فى إيجاد حلول "عملية" و"منصفة" لتحقيق الاستدامة على جميع المستويات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

وأشار إلى ضرورة تعزيز دور الجهات الفاعلة غير الحكومية ودور القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

كما شدد على ضرورة تعزيز الثقة من خلال الوفاء بالتعهدات السابقة.

وفيما يتعلق بالبعد الإقليمى للعمل المناخى، أوضح أن المنتديات الإقليمية الأربعة قد أسفرت عن أكثر من 70 مشروعا فى مجالات التكيف والتخفيف قابلة للتمويل والاستثمار وسيتم عرضها خلال مؤتمر COP27.

وفيما يتعلق بالتمويل، نوه بضرورة تفعيل وسائل تمويلية ميسرة ومبتكرة مثل مبادلة الديون بالاستثمار فى الطبيعة حيث أن مايزيد عن 60 بالمئة من تمويل المناخ قائم على الاقتراض.

وجدد الإشارة إلى التشاور الجارى بشأن اسواق الكربون بافريقيا مع عدد من المختصين من أجل وضع معايير محددة تلائم احتياجات الأسواق النامية.