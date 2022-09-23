حصاد القوى العاملة فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وما جاء بين الجلستين الافتتاحية والختامية من توصيات ومناقشات، يؤكد نجاح مصر فى الرعاية والإستضافة،وأنها دولة رائدة وقادرة على احتضان أشقائها العرب، فى سبيل التنمية، ومواجهة كل التحديات.

وألقى الوزير حسن شحاتة الذى رأس وفد مصر الثلاثى الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، كلمة نيابة عن الرئيس السيسى، ثم كلمة الوفد المصرى الثلاثى،وعقد مجموعة من اللقاءات مع ضيوف المؤتمر، وجرى تتويج ذلك النشاط ببرقية إلى الرئيس السيسى من ممثلى أطراف العمل العرب، تتضمنت كلمات معبرة،تكشف عن مدى تقدير هذا الوطن العربى لمصر،رئيسا وحكوما وشعبا عظيما.

وحرص الوزير ان ينهى نشاط هذا الأسبوع بلقاء مع رؤساء الإدارات المركزية فى ظل خطة واضحة نحو ترتيب وتنظيم بيت الوزارة من الداخل من أجل دور أكبر لـ القوى العاملة يتماشى مع ثقافة الجمهورية الجديدة،ومع رؤية مصر 2030، تلك الأجندة الوطنية التى أطلقتها مصر فى فبراير 2016،والتى تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات، وتوطينها،ولعل لقاء الوزير قبل يومين مع وفد شركة أتوم ستروى إكسبورت الروسية - المقاول العام المنفذ لمشروع محطة الضبعة النووية- خير دليل على السعى الدؤوب نحو دور اكبر للوزارة فى دعم المشروعات العملاقة،وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة.

الوزير يرأس وفد مصر الثلاثى فى مؤتمر العمل العربى بالقاهرة

ترأس وزير القوى العاملة حسن شحاتة وفد مصر الثلاثى حكومة وأصحاب أعمال وعمال، فى الدورة 48 لمؤتمر العمل العربى، الذى تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، من الفترة من 18 سبتمبر 2022 الجارى،والتى شارك فيها وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، وممثلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة،لبحث ملفات تخص قضايا، وتحديات تواجه عالم العمل فى الوطن العربى،وتقديم توصيات بشأن دعم التنمية، والنمو الاقتصادى، وتوفير فرص عمل.



وعرض على المؤتمر تقرير المدير العام للمنظمة السيد فايز المطيرى بعنوان الاقتصاد الرقمى وقضايا التشغيل، ليرصد التأثير الذى أحدثه التحول الرقمى على العديد من الدول التى تبنته وجنت ثماره، ويقدم رؤية لما يمكن أن تحققه الدول العربية فى المستقبل القريب، من جراء التوسع فى استخدام أدوات ومنظومة التحول الرقمى فى اقتصاداتها، ويضع بين يدى أطراف الإنتاج مقترحات وتوصيات عملية ملموسة، لكيفية تسخير هذه التقنيات، والاستفادة مما توفره من طاقات وإمكانيات تقنية هائلة،لدفع عجلة التنمية، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وتوسيع قاعدة فرص العمل المستقبلية، بما يساعد على القضاء على البطالة أو خفض معدلاتها، وجاءت كل التوصيات نحو أهمية الدخول فى عالم رقمنة الاقتصاد والحماية الاجتماعية.

يلقى كمة الرئيس

القى الوزير حسن شحاتة كلمة الرئيس السيسى فى المؤتمر،حيث أكد الرئيس رئيس الجمهورية لممثلى اطراف الانتاج العرب،على أن التحديات، والمتغيرات المتلاحقة على المستوى الدولى، تستدعى من أمتنا العربية التى تمر بتحديات سياسية وإقتصادية وإجتماعية، إعطاء العمل العربى المشترك أولوية، لتكون نموذجا مشرفا لحضارة عريقة قادرا على الاستمرار فى بناء المستقبل، والحفاظ على التراث والماضى العريق، موضحا أنه آن الأوان لإعلاء المصالح القومية، ونبذ الخلافات، والفتن التى يستهدف مشعلوها طمس الهوية العربية والعبث بمقدرات شعوبنا، وأنه أصبح من الضرورى أن تستدعى منا تلك الأوضاع الجديدة وقفة حقيقية لمراجعة وتقييم حقيقى، وواقعى لكل المتغيرات الحالية على المستوى الدولى، والإسراع لتحقيق التكامل الإقتصادى العربى، والتحرك نحو وحدة الصف فى سبيل النهوض والتطور والمعرفة والإبداع والابتكار، والأخذ بزمام المبادرة نحو قطع الطريق على الطامعين والعابثين بمقدراتنا،وذلك من خلال تحديد أهداف واقعية قابلة للتنفيذ، وفقا لبرامج زمنية محددة وواضحة.



وتضمنت الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر العربية ايضا كلمات بالترتيب:المهندس ناصر المير رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وفايز على المطيرى المدير العام للمنظمة، وجاى رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية عبر فيديو كونفرانس، وكلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية يليقيها نيابة عنه الامين العام المساعد د. حسين الهنداوى، ثم كلمة يونس سكورى وزير الادماج الاقتصادى والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المغربى، رئيس المؤتمر.

درع منظمة العمل العربية لوزير القوى العاملة

قدم السيد فايز المطيرى مدير عام منظمة العمل العربية درع المنظمة تقديرا واعزازا لوزير القوى العاملة حسن شحاتة، ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية القطرى، ناصر المير، ورئيس الدورة 48 للمؤتمر وزير الادماج الاقتصادى والشغل بالمغرب، يونس سكورى، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسين الهنداوى، ومدير منظمة العمل الدولية جاى رايدر، على جهودهم الفعالة فى خدمة مجتمع العمل والعمال داخل الوطن العربى، وأكد مدير عام المنظمة أنه قدم درع المنظمة لوزير القوى العاملة حسن شحاتة اعتزازا بجهود جمهورية مصر العربية خلال ترأسها لأعمال الدورة 47 السابقة لمؤتمر العمل العربى.

وشهد المؤتمر خلال هذه الدورة احتفالية بمناسبة مرور 55 عاما على تأسيس منظمة العمل العربية 1965 – 2020، وكذلك تكريم ممثلين عن بعض الدول الأعضاء فى المنظمة، ممثلين بأطراف الإنتاج الثلاثة، تقديرا لدورهم البارز، ولجهودهم المخلصة فى دعم مسيرة العمل، وأيضا تكريم الكوكبة السابعة من رواد العمل العرب، الذين كان لهم دور فاعل فى خدمة قضايا العمل والعمال فى الوطن العربى، اعترافا بجهودهم وعطائهم وتاريخهم فى تعزيز دور أطراف الإنتاج، وترسيخا لإعلاء قيمة العمل.

كلمة وزير القوى العاملة حسن شحاتة لـ مؤتمر العمل العربى

والقى الوزير حسن شحاتة كلمة أمام مؤتمر العمل العربى باسم مصر أكد خلالها أنه لا بديل عن العمل العربى المشترك لمواجهة كل التحديات الدولية الراهنة والتى تنعكس على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خاصة فى البلدان النامية موضحا أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية المعروض للنقاش فى مؤتمر العمل العربى والذى يأتى تحت عنوان: الاقتصاد الوطنى وقضايا التشغيل فرصة لترسيخ مبادئ المجتمع الرقمى وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة فى إطار الجمهورية الجديدة نحو الرقمنة وتوفير برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة التحديات،مشيرا أيضا إلى موقف مصر الثابت تجاه القضايا العربية،وحرصها على تحقيق الاستقرار والسلام الشامل.



الوزير يلتقى نظيره القطرى

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وزير العمل بدولة قطر الدكتور على بن صميخ المرى، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربى وفى بداية اللقاء اثنى وزير العمل القطرى على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا للدوحة، مؤكدا أنها كانت زيارة بالغة الأهمية وحققت نجاحا كبيرا على كافة الأصعدة.وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة عمق العلاقات المصرية القطرية، وأن زيارة الرئيس تأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتوطيد العلاقات مع الدول العربية، والتى تعكس حرص مصر على جمع الأشقاء العرب، والتى تعكس حرص الدولتين على بحث القضايا الإقليمية، فى إطار تضافر الجهود العربية فى مواجهة التحديات الإقليمية.

وناقش اللقاء أوضاع العمالة المصرية الموجودة بقطر، ورغبة الجانب القطرى فى زيادة نصيب الدولة من تلك العمالة.

ويلتقى نظيره السعودى

كما التقى وزير القوى العاملة،عبد الله أبو ثنين نائب وزير الموارد البشرية والاجتماعية لقطاع العمل السعودى، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربى.

وأكد وزير القوى العاملة عمق العلاقات المصرية السعودية على مر التاريخ والتى تتسم بالقوة والإستمرارية، مثمنا التعاون المشترك بين الوزارتين.



وقدم نائب وزير الموارد البشرية والاجتماعية لقطاع العمل السعودى الشكر لمصر على استضافة هذا المؤتمر، وأعرب عن رغبته فى توقيع مذكرة تفاهم فيما يخص منظومة الفحص المهنى، وناقش اللقاء أوضاع العمالة المصرية فى المملكة،ودور التدريب المهنى فى تأهيل العمالة المناسبة للعمل بالخارج.د

لقاء مع وزير العمل الإماراتى

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة ايضا، الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لمناقشة أوجه التعاون المشتركة بين البلدين لخدمة العمالة المصرية الموجودة داخل سوق العمل الإماراتى وآليات تحسين أوضاعها،وفقا للقوانين والاجراءات الحديثة التى اقرتها الدولة الإماراتية.

مع الوفد الكويتى

كما التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، الدكتور مبارك العازمى مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، رئيس الوفد الحكومى الكويتى المشارك فى فعاليات مؤتمر العمل العربى فى دورته (48).

ورحب الوزير بالوفد الكويتى على أرض مصر، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأنها تتسم بالقوة والإستمرارية، وناقش اللقاء أوضاع العمالة المصرية بدولة الكويت، وأوجه الحماية والرعاية المقدمة لهم.

لقاء مع نظيره الأردنى

التقى وزير القوى العاملة مع نظيره الأردنى نايف زكريا استيتية، والوفد المرافق له، لبحث اوجه التعاون بين الدولتين فى إطار منظومة الربط الالكترونى بينهما لخدمة العمالة المصرية الوافدة الى الاردن وتسهيل قيامها باعمالها داخل سوق العمل الأردنى فى مختلف القطاعات، وكذلك الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة فى مجال التدريب المهنى،والعمل المستمر على تفعيل تلك المنظومة الاليكترونية،كما جرى مناقشة عدد من الملفات المشتركة.

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربى فى دورته (48).

لقاء مع نظيره اللبنانى

وأكد وزير القوى العاملة، أن الوزارة حريصة على الحفاظ على العلاقات مع لبنان الشقيق، وتقديم كل الدعم والمساعدة لها من اجل تحقيق الاستقرار والنمو المنشود، وتحسين اوضاع مجتمع العمل بداخلها فى مختلف القطاعات، وضمان الاستمرار فى حماية حقوق العمالة المصرية هناك، وفق ظروف عمل لائقة وآمنة،ورحب الوزير خلال لقاء مع السيد مصطفى بيرم وزير العمل اللبنانى، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربى بالوفد اللبنانى، موضحا أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على حماية ورعاية العمال المصريين فى كل دول العالم من خلال تعاونها مع وزارات العمل داخل تلك الدول، وتوفير اوضاع وشروط وعلاقات عمل آمنة من خلال بروتوكولات تعاون مشتركة، بنودها ترسم الطريق امام توفير الحماية الاجتماعية لكل عامل، كما أن لديها مكاتب تمثيل عمالى فى البدان الاكثر استقداما للعمالة المصرية تتابع تلك الحقوق.

ويؤكد خلال لقائه مع نظيره المغربى على اهمية التعاون وتبادل الخبرات

وعلى هامش مؤتمر العمل العربى ايضا،التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، يونس سكورى وزير الإدماج الاقتصادى والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بالمملكة المغربية، لبحث أوجه التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، والتجارب التى يمكن مشاركتها بين الجانبين فيما يخص المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والتدريب المهنى فى المجمعات الصناعية مما يساهم فى توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة والمساهمة فى رفع مستوى الدخل،وتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة.

اللقاء مع ممثلى اطراف العمل بالقارة السمراء

فى إطار إيمانها بأهمية الملف الإفريقى، وتماشيا مع سياسات الدولة المصرية،وفكرها المستنير نحو أهمية التواصل مع الأشقاء فى القارة السمراء،من أجل التنمية،والتعاون المشترك فى كل المجالات.

وبحسب التاريخ، والجغرافيا، حرصت وزارة القوى العاملة بقيادة وزيرها حسن شحاتة،على فتح آفاق جديدة فى ملف العمل، مع نظرائه من وزراء عمل دول إفريقية، فى لقاءات، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربى الذى انعقد فى القاهرة، أحاديث مثمرة، فى ملفات التدريب المهنى، والسلامة والصحة المهنية، وقضايا التشغيل، وتبادل الخبرات فى تشريعات عمل، تخدم السوق الإفريقية، والتكامل الاقتصادى، المنشود الذى طالما نادى به الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأكد عليه باعتباره طموح قابل للتحقيق فى قارة تمتلك من الثروات الطبيعية، والبشرية ما يؤهلها للنهوض.



وشملت اللقاءات وزراء عمل موريتانيا،والصومال، والسودان،والامين العام لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية.

يلتقى أمين العمال العرب

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، مع الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب السيد جمال القادرى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سورية، والوفد المرافق له، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربى.



ورحب الوزير بجمال القادرى والوفد المرافق له، مؤكدا دور العمال العرب فى التنمية، مشيدا بمواقف الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب تجاه القضايا القومية فى الوطن العربى، وحرصه على تنظيم، وتأهيل العمال العرب للمشاركة فى بناء المجتمع ومواجهة كل التحديات الراهنة.

توصيات وبرقية الى الرئيس السيسى

ويوم الأربعاء وبمشاركة وفد مصر الثلاثى انتهت بالقاهرة، فعاليات الدورة 48 لمؤتمر العمل العربى بتوصيات من أجل العمل العربى المشترك،ودعم كل السياسيات التى تخدم ترسيخ دور ووضعية الاقتصاد الرقمى وقضايا التشغيل، وأهمية رقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية، كما أوصى المؤتمر بضرورة تكوين أنظمة مبتكرة لتنظيم الانتقال التدريجى من العمل غير المنظم إلى العمل المنظم، فضلا عن أهمية إرساء تشريعات تضمن الحماية الاجتماعية للعاملين، وأدان المؤتمر الممارسات التعسفية التى يمارسها الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى العربية المحتلة لا سيما فلسطين.



كما بعث المؤتمر، ببرقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لرعايته الكريمة للدورة 48 لمؤتمر العمل العربية، وبمشاركة وفد مصر الثلاثى برئاسة وزير القوى العاملة حسن شحاتة، الذى ألقى كلمة الرئيس فى الجلسة الافتتاحية، جاء فيها: فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة اختتام اعمال الدورة الثامنة والأربعين لمؤتمر العمل العربى، التى عقدت على أرض الكنانة – مصر العروبة، خلال الفترة من 18 – 25 سبتمبر أيلول 2022، بمشاركة وزراء العمل، ومنظمات أصحاب الاعمال، ورؤساء وأعضاء الإتحادات والنقابات العمالية فى الدول العربية، إلى جانب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلى المنظمات العربية، والإقليمية، والدولية، ذات الصلة، يشرفنا أن نرفع لفخامتكم، باسم الوفود المشاركة، أسمى آيات الإعتزاز والتقدير لتفضلكم بالرعاية الكريمة لأعمال مؤتمرنا، وتكليفكم حسن شحاتة وزير القوى العاملة بافتتاح أعمالها، ونثمن عاليا كلمتكم التى اعربتم خلالها على ان مصر ستظل داعمة ومساندة لكل قضايا الامة العربية، وانكم حريصون على استقرار ونماء كل شعوب المنطقة، نشكركم على مشاعركم النبيلة التى استشعرناها من رسالتكم القيمة إلى المشاركين لدعم وتعزيز التضامن والعمل العربى المشترك، ونسأل الله العلى القدير ان يحفظ مصر، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والإستقرار، وان يسدد الله خطاكم فى كل ما يحقق للشعب المصرى التقدم والإزدهار والرخاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



لقاء الوفد الروسى واستلام درع محطة الطاقة النووية

ومع نهاية الأسبوع قدم ممثلوا وفد شركة أتوم ستروى إكسبورت الروسية-المقاول العام المنفذ لمشروع محطة الضبعة النووية- برئاسة ناتاليا شافالوفيتش نائب رئيس مجلس الإدارة للموارد البشرية والاتصالات الداخلية،لوزير القوى العاملة حسن شحاتة درع محطة الضبعة النووية لحرصه ودعمه للمشروع،وتوجيهاته المستمرة نحو تسهيل عمل الشركة،وحماية العمالة المصرية والأجنبية بها.

وأكد وزير القوى العاملة، خلال لقائه مع الوفد الأجنبى بديوان عام الوزارة،أن مشروع محطات الطاقة النووية بالضبعة هو أحد أهم المشروعات القومية العملاقة التى تعتبر خطوة هامة فى الإستخدام السلمى للطاقة النووية فى مصر،مشيرا إلى ان الوزارة لن تتوانى فى تقديم المساعدات والتسهيلات للشركات العاملة بداخلها لإنهاء الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة وتقنين أوضاعها،وحمايتها،وتوفير بيئة عمل آمنة.

توصياته إلى رؤساء الإدارات المركزية

وفى لقاءه معهم بديوان عام الوزارة، وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة إلى العمل بروح الفريق الواحد، من خلال خطة واضحة قائمة على المعلومات، والبيانات الصحيحة، والتنسيق مع كل الجهات المعنية للبدء فى تنفيذ خطة عمل منظمة، لخدمة سوق العمل فى الداخل الخارج، وتوفير الدراسات والأبحاث والمعلومات الحقيقية والموثقة، وتطوير منظومة المعلومات، مؤكدا أن الوزارة تمتلك من الإمكانيات والقدرات والبشرية، والادارية ما يؤهلها للقيام بدور أكبر فى خدمة الوطن والمواطن،وتقديم معلومات لمؤسسات الدولة بكل ما يخص بملف القوى العاملة.



وقال الوزير إن المواطن المصرى يحتاج الآن اكثر من أى وقت مضى أن يشعر بدور وزارة القوى العاملة بشكل عملى، وبكل مصداقية وشفافية، وكذلك دورها فى التفاعل بشكل أكثر مع سوق العمل الداخلى والخارجى، من خلال استراتيجية حقيقة تتوفر فيها كل المعلومات اللازمة خاصة فى ملفات التشغيل والتدريب، والسلامة والصحة المهنية والتفتيش، والعمالة غير المنتظمة، ومراكز التدريب الإدارى لتأهيل العاملين بمديريات القوى العاملة، وغيرها من الملفات، وذلك تماشيا مع طموحات الدولة المصرية، فى الجمهورية الجديدة وخطط التحول الرقمى.