وزيرة التضامن: إعداد خطة وطنية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة

جدة - نرمين السيد - حضر اللقاء كاى أندراشكو نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولى بمصر ومسؤول قطاع الحوكمة ومدير مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية وأنّا دوزه وباول هورسترس خبراء الحوكمة الإلكترونية والدمج الرقمى للأشخاص ذوى الإعاقة، ومن جانب وزارة التضامن الاجتماعى الأستاذة مها هلالى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون الإعاقة والتأهيل والمشرف العام على ملف الإعاقة والتأهيل، والدكتورة منى أمين منسق برنامج "وعى".

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى خلال اللقاء رؤية الوزارة فى تعزيز استراتيجيات الحماية والرعاية الاجتماعية بشكل عام، فضلا عن الأنشطة الموجهة للأشخاص ذوى الإعاقة وبرامج التمكين الاقتصادى لهم بما يساعد على دمجهم فى سوق العمل وفى كافة مناحى الحياة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أنه تم إعداد خطة وطنية تترجم اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وقام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار تشكيل اللجنة تتكون من 20 وزارة والمجلس القومى للإعاقة، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس النواب وخبراء متخصصين؛ لمتابعة إنفاذ المؤشرات الواردة بالخطة الوطنية، وقد تم نقل تلك الخطة المتكاملة للمجلس القومى للإعاقة للقيام بمسؤولية متابعة تنفيذها مع الوزارات والهيئات المختلفة.

كما أكدت القباج على خطة الوزارة على تدشين منصة رقمية تجمع كل قضايا الإعاقة بأنواعها المختلفة، بما يشمل التشريعات الخاصة بالإعاقة، والخدمات المتنوعة لهم، والقضايا التى تخصهم، وقنوات الدعم والمساندة، والخبراء فى مجال الإعاقة، بالإضافة إلى رسائل التوعية التى تدعم حقوقهم كما ذكرها القانون.

وقد تطرق الحوار إلى أن الوزارة تهتم بشئون جميع الفئات الأولى بالرعاية بما يشمل الأطفال فاقدى الرعاية الأسرية، وكبار المواطنين، والعمالة غير المنتظمة وغيرها من الفئات.

كما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى دور الوزارة فى حماية الفتيات والنساء من أشكال العنف مثل ختان الإناث، والزواج المبكر وغير المتكافئ، والعنف المنزلى، بالإضافة إلى تنفيذها لبرنامج "وعى" الذى يحرص على تعزيز الوعى المجتمعى والتنموى للأسر المصرية فى مختلف المجتمعات المحلية وبصفة خاصة فى قرى حياة كريمة.

ومن جانبهم أشاد ممثلو هيئة الوكالة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ” بالتعاون مع الوزارة فى إطار مشروع تكافؤ الفرص والمشاركة الاجتماعية الذى تنفذه الوكالة نيابة عن الحكومة الألمانية فى مصر، والذى يسعى إلى تعزيز مشاركة الشباب والسيدات والأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع.

ومن الجدير بالذكر أن المشروع الذى يتم تنفيذه بتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى يحتوى على أنشطة متنوعة تشمل تدريب الكوادر الشبابية على برنامج "مودة" لإعداد المقبلين على الزواج، وإطلاق برنامج دعم قدرات الجمعيات الأهلية الذى تشارك فيه أكثر من 30 جمعية فى المرحلة الأولى، والمشاركة الاجتماعية للشباب والنساء، ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل فعال فى المجتمع، هذا بالإضافة إلى عقد تدريبات تأسيسية للعاملين بالوزارة والمديريات فيما يخص الدمج والنوع الاجتماعى وتعضيد النهج التشاركى فى البحث والتقييم والمتابعة.

كما عرضت الوكالة الألمانية من جابنها تجارب ناجحة للمنصات الرقمية التى تهدف إلى توفير فرص عمل مناسبة للأشخاص ذوى الإعاقة وكذلك آليات رقمنة وإتاحة الخدمات الحكومية فى مختلف الدول مثل أوغندا والعراق.