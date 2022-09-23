نتيجة المرحلة الأخيرة لتقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة (الرابط)

جدة - نرمين السيد - تقليل الاغتراب

وأوضح بيان صحفى، للوزارة، أن ذلك فى حدود نسبة الـ10% المُحددة من المجلس الأعلى للجامعات ووفقًا للطاقة الاستيعابية للكليات، من خلال موقع التنسيق الإلكترونى من هنا

وفى وقت سابق، قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مد فترة التقديم لمرحلة التحويلات (تقليل الاغتراب)، وانتهت رسميا فى تمام الساعة السابعة من مساء الاثنين الماضى، وذلك حرصا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتقليل الاغتراب حتى الآن.

وسمح للطالب الذى تم ترشيحه فى عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر فى ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفى ضوء النسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات والطاقة الاستيعابية وأسبقية المجموع.