جدة - نرمين السيد - تقليل الاغتراب
وأوضح بيان صحفى، للوزارة، أن ذلك فى حدود نسبة الـ10% المُحددة من المجلس الأعلى للجامعات ووفقًا للطاقة الاستيعابية للكليات، من خلال موقع التنسيق الإلكترونى من هنا
وفى وقت سابق، قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مد فترة التقديم لمرحلة التحويلات (تقليل الاغتراب)، وانتهت رسميا فى تمام الساعة السابعة من مساء الاثنين الماضى، وذلك حرصا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتقليل الاغتراب حتى الآن.
وسمح للطالب الذى تم ترشيحه فى عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر فى ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفى ضوء النسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات والطاقة الاستيعابية وأسبقية المجموع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتيجة المرحلة الأخيرة لتقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة (الرابط) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.