تحصين 308 آلاف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية بالمنوفية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون، أنه تم تحصين ما يزيد على 308 آلاف و632 رأسا من الأبقار والجاموس والأغنام ضمن أعمال لجان الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع والتى انطلقت فى 14 يوليو الماضى وحتى الآن بنسبة تغطية تجاوزت 80%.





وقال المحافظ - فى تصريح اليوم الجمعة - إن هذه الحملات تلعب دورا كبيرا فى الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وتنميتها لزيادة الإنتاج ورفع معدلات الاقتصاد القومى. ومن جانبه، قال المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية إنه خلال الفترة من 9 وحتى 23 سبتمبر الحالى تمت الموافقة على استخراج 49 ترخيص تشغيل لمزارع دواجن، ماشية، مناحل، مصانع، محلات، وعمل معاينات لنحو 102 مزرعة لدراستها تمهيدا للموافقة على استخراج تراخيص التشغيل. وأشار إلى المرور الميدانى على ما يقرب من 9 آلاف فدان حدائق فاكهة وخضروات للنهوض بكافة المحاصيل وحل المعوقات التى تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل للمزارعين.

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