دعم مالى لصغار المربين ودوارت تدريبية للموظفين.. جهود الزراعة فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى "الإنفوجراف الأسبوعى" فى نسخته رقم 109، حول حصاد أهم أنشطة الوزارة خلال الأسبوع الماضى فى الفترة من 16 إلى 22 سبتمبر الجارى، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامى للوزارة، كما أصدر المركز ملخصا بالفيديو حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.





وسلط الإنفوجراف الضوء على تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، جناح وزارة الزراعة الخاص بالأصناف النباتية المحمية من التقاوى والبذور، وذلك على هامش احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

وافتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فعاليات ورشة العمل الإقليمية، التى نظمتها المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى بالقاهرة، حول التخطيط الاستراتيجى وتطوير السياسات فى مجال الأمن الغذائى، والتى شارك فيها 80 ممثلا من الدول الأعضاء، كما شارك وزير الزراعة فى المؤتمر العربى الأول للمناخ والتنمية المستدامة "الأخضر حياة" والذى عقد فى القاهرة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، كما بحث الوزير مع يرلان بايدوليت مدير المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى، أوجه التعاون والاستراتيجية المستقبلية لعمل المنظمة خلال الفترة المقبلة.

كما بحث وزير الزراعة مع دارين تانغ مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛ سبل تعزيز الأنشطة الابتكارية فى القطاع الزراعى، وكذلك بحث مع على أبوسبع مدير المركز الدولى للبحوث الزراعية فى المناطق القاحلة (ايكاردا) وعدد من ممثلى مكتب المركز بالقاهرة، سبل الاستفادة من البحوث التطبيقية فى مؤتمر المناخ (Cop27)، وعقد اجتماعا تنسيقيا مع علاء فاروق رئيس البنك الزراعى المصرى، بحضور قيادات الوزارة والبنك، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والبنك لتحقيق التنمية الزراعية ومساندة جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعى.

وبحث القصير مع وائل عطية سفير مصر الجديد لدى كينيا، أوجه التعاون الثنائية والفرص الاستثمارية المتاحة بكينيا، كما كرم وزير الزراعة، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، ومحافظ الجيزة، مزارعى القمح الذين حققوا أعلى إنتاجية هذا العام.

كما أعلنت وزارة الزراعة عن ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 4.7 مليون طن خلال الفترة من أول يناير الماضى وحتى 14 سبتمبر الجارى، وكذلك أعلنت علاج وفحص أكثر من 2000 رأس ماشية مجانا لصغار المربين فى قرى "حياة كريمة" بمحافظة الغربية، وذلك ضمن أعمال القافلة البيطرية التى أطلقها معهد بحوث التناسليات الحيوانية.

ووافق مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على اعتماد مبلغ 37 مليونا و844 ألفا و260 جنيها لـ 128 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالى عدد رؤوس ماشية 1300 رأس.

بينما نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامجا تدريبيا حول تصنيع منتجات الألبان، وذلك فى إطار تبنى شباب الخريجين وطلاب الجامعات المصرية لتأهيلهم لسوق العمل، كما نظم بمحطة البحوث الزراعية بسخا محافظة كفر الشيخ دورة تدريبية بعنوان "تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة HACCP فى إعداد وتصنيع وتداول الغذاء"، كما نظم بمحطة البحوث الزراعية الصبحية بمحافظة الإسكندرية دورة تدريبية بعنوان "المعاملات التصنيعية المختلفة للأسماك ومخلفاتها".

كما شهد الجناح الخاص بالإدارة العامة للثقافة الزراعية، التابعة لقطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، إقبالا جماهيريا واسعا، من المهتمين بالقطاع الزراعى والباحثين وطلاب الجامعات خلال المشاركة فى فعاليات معرض "صحارى" الدولى 2022، كما نفذ معهد بحوث المحاصيل الحقلية يوم الحصاد الموسع للحقل الإرشادى التعليمى لمحصول الذرة الشامية، فى أبوكبير محافظة الشرقية، وذلك ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى، بحضور الدكتور علاء خليل رئيس قسم بحوث الذرة، والدكتور حاتم الحمادى رئيس الإدارة المركزية للإرشاد، والدكتور تامر سعفان وكيل معهد المحاصيل الحقلية.