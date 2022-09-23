وزير قطاع الأعمال يتابع موقف مشروعات شركات القابضة للصناعات المعدنية

جدة - نرمين السيد - بحث وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت، مع العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات المعدنية المهندس محمد السعداوى، موقف المشروعات وخطط إصلاح وتطوير الشركة، وهو ما يأتى فى إطار اللقاءات الدورية التى يعقدها الوزير مع الشركات التابعة للوزارة لمتابعة خطط التطوير.





وأوضحت الوزارة - فى بيان لها اليوم - أن الوزير استمع إلى عرض تفصيلى حول الشركة القابضة ومحفظة الشركات التابعة والصناعات التى تعمل بها ومنتجاتها، وكذلك استراتيجية الشركة التى تشمل محاورها التسويق والاستغلال الأمثل للأصول وزيادة حجم الصادرات والتطوير المؤسسى والمشروعات الجديدة والهيكلة المالية، كما تم استعراض مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال خلال الفترة الماضية. وتضمن العرض أبرز التحديات التى تواجه الشركات التابعة، والمشروعات الحالية والمستقبلية وموقفها التنفيذى، ومنها مشروع تطوير شركة مصر للألومنيوم من خلال إعادة تأهيل خلايا الإنتاج القائمة، ومشروع زيادة إنتاج الفيروسيليكون وإنتاج السيليكون المعدنى بشركة السبائك الحديدية، بالإضافة إلى مشروع زيادة تركيز الفوسفات بشركة النصر للتعدين، ومشروع تحديث شركة الدلتا للصلب (يجرى تنفيذ المرحلة الثانية من التطوير بطاقة إنتاجية 250 ألف طن من البليت)، ومشروع تطوير شركة النحاس المصرية من خلال تطوير خطوط جلفنة الأسلاك وسحب أسلاك الصلب.

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