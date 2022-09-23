جدة - نرمين السيد - وتبنت المحافظة خطة تنموية لتطوير منظومة الأسواق العشوائية والرسمية بمختلف المدن، بما يضمن توفير منافذ حضارية للسلع لكل المواطنين؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. ويوضح الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن السوق: - معدلات التنفيذ وصلت لـ30% - يوفر مواقع لبيع السلع بأسعار مناسبة - يشمل إنشاء 143 باكية بيعية - إنشاء مبنى خدمات به مبنى إدارى ومطعم وكافيتريا - يشهد تحسين ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحى - ينفذ بالتعاون بين محافظة الجيزة والوكالة الألمانية giz - ضمن التوسع فى إقامة الأسواق الحضارية للباعة - الانتهاء من أعماله الإنشائية خلال شهرين

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوق السمك الجديدة.. شكل حضارى فى المنيب (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.