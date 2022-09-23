الحكومة تنفى تجريف الحديقة الدولية وإزالة أشجارها النادرة

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز -بحسب بيان اليوم الجمعة- مع محافظة القاهرة، التى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتجريف الحديقة الدولية بمدينة نصر أو إزالة الأشجار النادرة بها تمهيدا لبيعها.

وأوضحت أن الحديقة الدولية ذات طبيعة خاصة، ولا يمكن المساس بها، حيث تعد واحدة من أهم الوجهات السياحية الموجودة داخل مصر، باعتبارها صرح متكامل يضم نماذج من المعالم المميزة لمختلف دول العالم، وتعد نافذة تعكس ثقافات تلك الدول.

وشددت على أنه يجرى تنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها، مع الحفاظ على محتويات أجنحة الدول المختلفة المتواجدة بها، من النباتات والأشجار النادرة، وذلك بهدف إعادتها لرونقها وطابعها التراثى، وجذب مزيد من الاستثمارات داخل الحديقة، لزيادة إيراداتها خلال الفترة المقبلة لاستخدامها لرفع كفاءة الحديقة بما يليق بزوارها من المواطنين.

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