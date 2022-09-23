بأياد مصرية.. وزير الدفاع الكونغولى يتفقد أعمال إنشاء مقر الوزارة الجديد

جدة - نرمين السيد - تفقد جيلبير كورينغا، وزير الدفاع بدولة الكونغو الديمقراطية، يرافقه المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، العمل بمشروع إنشاء المقر الجديد لوزارة الدفاع الوطنى وشؤون المحاربين القدامى بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، والذى تنفذه شركة المقاولون العرب، وذلك بحضور قيادات وزارة الدفاع، ومندوب الاتحاد الأوروبى.





وخلال الجولة أشاد وزير الدفاع الكونغولى بشركة المقاولون العرب، وأثنى على جودة الأعمال المنفذة وسرعة الإنجاز، فيما أشار رئيس المقاولون العرب، إلى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وأوضح أن الشركة تعمل على نقل الخبرات للعمالة الأفريقية وتوفير فرص عمل لهم بالمشروعات المختلفة.

يذكر أن مشروع المقر الجديد لوزارة الدفاع الكونغولية، بتمويل من صندوق التنمية الأوروبى، وتبلغ مساحته الكلية 25 ألف متر، ومسطح المبانى 4500 متر، ويتكون المبنى من خمسة أدوار.

على جانب آخر قام رئيس المقاولون العرب بزيارة لمشروع إنشاء وإعادة تأهيل خمسة طرق داخلية بالعاصمة كينشاسا بإجمالى طول 13 كم، حيث كان فى استقباله المسؤولين عن المشروع وعدد من سكان الحى الذين استقبلوه بحفاوة بالغة وأثنوا على جودة الأعمال ومعدلات التنفيذ، حيث كانت منازلهم مهددة بالانهيار بسبب النحر الناتج عن شدة هطول الأمطار هناك.

رافق رئيس مجلس الإدارة خلال جولته بالكونغو الديمقراطية الأستاذ عماد عبيد المشرف المالى على قطاع أفريقيا بالمقاولون العرب، والمهندس حسن حسون العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الكونغولية، والأستاذ عمرو ميهوب المدير المالى للشركة، والمهندس محمود ناصف المدير الفنى للشركة.

من الجدير بالذكر أن شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات من بينها مشروع طريق (كامويشا/كاننجا) بطول 150 كم، بتمويل من الاتحاد الأوروبى، ومشروع مكافحة الكوليرا عن طريق تطوير وتحسين محطة وشبكات مياه الشرب بمدينة أوفيرا، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية، وقد تم تسليم المشروع مؤخراً، كما تم إسناد أعمال إضافية لتنفيذ مأخذ جديد، كما نفذت الشركة طريق (باتشامبا/ لوانجى) بطول 114 كم، حيث تم إنجاز المشروع بأعلى مستويات الجودة وفى الوقت المحدد وتم تسليمه نهائياً، ونال الإشادة باعتباره أفضل طريق سريع تم تنفيذه بدولة الكونغو الديمقراطية.