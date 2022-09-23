حياة كريمة.. الكشف على 1009 حالات بقرية أبو سعادة بدمياط

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبد الجواد - فى تصريح اليوم الجمعة - أن القافلة تأتى ضمن سلسلة القوافل التى يتم تنفيذها تباعا بقرى المحافظة، برعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تشمل كافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وأيضا وحدتين للأشعة. وأشار وكيل الوزارة إلى أن القافلة تردد عليها 1009 مواطنين، تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، وتحويل 9 حالات من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وأيضا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 6 حالات، هذا إلى جانب إجراء فحص 20 حالة بالأشعة و 45 حالة أخرى بالسونار.

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